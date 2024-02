La exesposa de Exequiel Palacios vendió reliquias del Mundial Qatar 2022 para pagar una deuda

Exequiel Palacios es uno de los futbolistas argentinos que integran “La Scaloneta” y que logró ser campeón del mundo en Qatar. Sin embargo, el jugador de la Selección Argentina no pasa un buen momento personal luego de su escandalosa separación de su ahora ex esposa Yésica Frías.

Cuando se conoció la noticia de la separación, Yésica salió a hablar y contó el problema económico que enfrenta con su ex por una deuda de un departamento que ella tiene en el partido de Tigre.

Yésica Frías amenazó a su ex Exequiel Palacios y cumplió

Frente a esto y al no obtener respuestas, la ex del futbolista decidió vender todos los recuerdos del Mundial Qatar 2022 que tiene el jugador. En una entrevista que dio a Socios del Espectáculo Yésica expresó: “El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. La voy a rematar para pagar mi casa”, remarcó en la entrevista la influencer dejándole un plazo al futbolista.

La ex esposa de Exequiel Palacios vendió la camiseta del futbolista Foto: gentileza infobae

Esto se debe a que Yésica reclama el dinero a su ex. “Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, sostuvo la influencer.

Horas más tardes después de sus declaraciones, Yésica publicó una foto en donde se ve a ella y a un hombre que compró la camiseta del futbolista. Por lo que, la influencer cumplió su palabra y comenzó a vender las reliquias que trajo su ex de Qatar.

“El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”, escribió Yésica en la publicación donde se ve ella con una sonrisa. Luego el comprador publicó una foto de él con la medalla de la copa del mundo y agradeció a Yésica por la venta.