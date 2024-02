La llamativa indirecta de More Rial para su padre Jorge en medio de la interna familiar

Morena Rial es una de las famosas que siempre da qué hablar en los medios de comunicación, ya sea por su actitud, sus dichos o lo que hace. Es de público conocimiento el conflicto familiar que lleva con su padre Jorge y los distintos idas y vueltas en su relación.

Además del alejamiento que tiene con Jorge y su hermana Rocío, More reveló hace unas semanas que no está pasando por un buen momento económico y que no tiene donde vivir, por lo que su hijo Francesco no está con ella.

Pero no solo eso, sino que Morena había tenido una denuncia pública por el estado en el que dejó un departamento en Belgrano en donde alquilaba. Frente a estos rumores, Jorge expresó a el programa Mañanísima: “Me contaron lo del departamento, conozco del tema. Pero bueno, ella es grande… se tendrá que hacer cargo. Morena es responsable de sus actos y se hará cargo de ellos. Yo me hago cargo de los míos”.

More y el ida y vuelta con Jorge Rial Foto: instagram

More Rial dejó un picante mensaje para su papá Jorge

Las declaraciones del periodista dejaron en claro que hay una fuerte tensión entre padre e hija. A pesar de que intentan limar sus asperezas para que Jorge pueda estar con su nieto Francesco a quien es muy pegado.

En esta ocasión fue More quien dejó un sugerente mensaje en sus historias de Instagram como una indirecta para su padre Jorge. “Hay que cuidarse más del cobarde que del valiente, porque el valiente te enfrenta, pero el cobarde te traiciona”, dice la frase que compartió la famosa.

More Rial dejó una indirecta para Jorge Foto: gentileza n

Más tarde, volvió a dejar otra indirecta. “Mientras seas la envidiada y no la envidiosa, vas ganando en esta vida”, señala el mensaje el cual podría ser destinado a su hermana Rocío, quien es muy unida a su papá y mantiene un perfil lejos de las cámaras.