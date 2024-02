La tajante respuesta de Jorge Rial cuando le preguntaron sobre las polémicas de su hija More

Jorge Rial regresó a Argentina después de un viaje a Colombia y se encontró con diversos problemas relacionados con su hija Morena. Uno de los más recientes fue la denuncia por el estado en que fue devuelto un departamento alquilado por ella en Buenos Aires. Ante esta situación, el conductor se desligó de los actos de su hija.

“Me contaron lo del departamento, conozco del tema. Pero bueno, ella es grande… se tendrá que hacer cargo. Morena es responsable de sus actos y se hará cargo de ellos. Yo me hago cargo de los míos”, aclaró el conductor de Argenzuela en diálogo con Mañanísima (eltrece).

Además, Rial habló sobre cómo está la relación entre ellos: “Hoy por hoy, hay una prudente y sana distancia. Ella está en Córdoba y yo acá, pero nos hablamos porque es mi hija y la madre de mi nieto”.

Jorge Rial quiere la tenencia del hijo de Morena

En medio de esta controversia, Morena Rial decidió revelar los motivos por los cuales su padre no la abandona, a pesar de los conflictos. En una entrevista, la influencer admitió: “Él siempre va a ser mi papá y aunque tengamos 400 mil peleas, nunca me va a dejar en la calle, quizás no tanto por mí sino por el amor que le tiene a Francesco, mi hijo”, aseguró la polémica.

Jorge Rial con su nieto, el hijo de Morena.

Aunque el distanciamiento entre ambos es evidente, More reconoció la importancia de tener a su padre presente, especialmente en momentos difíciles. “El distanciamiento que tenemos, por un lado está bien, pero por otro me cuesta. Una siempre quiere el apoyo, sobre todo en mi caso que no es que tengo una tía, una prima o una abuela... no tengo a nadie”, expresó la hija de Jorge Rial.

Padre e hija mantienen una relación distante.

Además, durante el período en que Jorge estuvo en el extranjero, tanto él como Morena utilizaron sus redes sociales para compartir mensajes enigmáticos que dejaban entrever la existencia de tensiones familiares. Sin embargo, con la revelación de Morena sobre la continuidad del apoyo de su padre, se evidencia una voluntad de mantener la unión familiar a pesar de las adversidades.