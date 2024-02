La contundente respuesta de Santiago del Moro a Jorge Rial luego de las críticas por su conducción en Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 se encuentra en su décima semana al aire y dentro del reality fueron pasando distintos acontecimientos que ponen en un desafío no solo a los participantes que quedan 12 de los 22 que ingresaron, sino que Santiago del Moro debe poner todo su carisma para llevar adelante la conducción del programa.

El reality estuvo al aire 11 veces en Argentina. Sin embargo, es la segunda vez que es conducido por Santiago del Moro y antes fue conducido por Jorge Rial, uno de los conductores más emblemáticos de la televisión y el entretenimiento.

Jorge Rial habló de la conducción de Santiago del Moro Foto: captura x

Es por eso que los seguidores del programa no dudan en comparar las actitudes del actual conductor con el periodista y en más de una ocasión criticaron. Hasta Jorge Rial que sigue el reality opinó de la conducta de Del Moro cuando tuvo un cruce con Furia en vivo.

“Entro a la casa al toque y hablo a solas con ella”, escribió. Luego agregó: “Pero si hay que imponer respeto. Se entra. Se habla. Se expone. Se escucha. Y haces que escuchen también”.

Jorge Rial criticó a Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano 2024 Foto: captura x

Qué dijo Santiago del Moro sobre la crítica de Jorge Rial

El actual conductor de Gran Hermano habló con un móvil de LAM sobre la opinión del periodista: “Si les gusta lo que hago bien y sino, no me importa. Con mi trabajo me alcanzó para tener el programa más escuchado de la radio... si lo hago bien o mal... qué sé yo, para gustos los colores”.

“No me interesa gustarle a nadie, no me cambia en nada porque cuando hacés un programa donde estás tan expuesto, en vivo, tan visceral y donde se manejan tantas pasiones, no me importa. Yo me siento súper reconocido”, agregó el conductor.

Al referirse a la relación que tiene con Jorge Rial, comentó: “Me manda mensajes, cuando empecé con esto lo llamé, hay muy buena onda, siempre lo respeté y como conductor me parece un fenómeno, de los pocos que se puede parar frente a cámara y hablar sin nada”.