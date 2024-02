Furia de Gran Hermano 2024 explotó con gritos e insultos y Santiago Del Moro le puso los puntos en vivo

Sin dudas, Furia se ha convertido en la participante más polémica de Gran Hermano 2024. Desde su entrada al reality ya tuvo varios conflictos con el resto de los participantes y su juego despertó un gran fanatismo fanatismo fuera de la casa. Sin embargo, durante el programa de este jueves, tuvo un picante enfrentamiento con el conductor, Santiago Del Moro.

Tras la última gala de nominación, se desató una nueva pelea entre Furia y Manzana luego de que ambos quedaran en placa. La participante tomó como una traición el descargo del jugador tucumano y desde entonces pidió que sus seguidores lo voten para que salga de la casa.

Furia y Manzana tuvieron un intenso cara a cara que terminó con más peleas en Gran Hermano Foto: Telefé

Durante el programa en vivo de este jueves, Furia y Manzana tuvieron su cara a cara en el confesionario. Pero lejos de arreglar sus diferencias, la discusión continuó en el living frente al resto de los participantes.

Por su parte, Santiago Del Moro le pidió a Furia que se tranquilice para poder continuar con lo estipulado y conocer la decisión de Martín Ku, el líder semanal. “Háganlo m*erda”, pidió la participante y el conductor le pidió que se calmara y no pudo evitar reírse frente a cámara.

Furia apuntó contra la producción de GH

Acto seguido, Furia se levantó del sillón a los gritos. “Yo no me como los mocos, loco. Y no me digan que me calle, harta, loco, harta. Hashtag harta, Catalina volvé, boluda”, soltó apuntando hacia el televisor.

Gran Hermano 2024: la reacción de Santiago Del Moro al enojo de Furia

Si bien el conductor decidió continuar con el programa y le pidió a Martín Ku que se dirija al confesionario para pensar su decisión más tranquilo, luego les dejó un mensaje a todos los participantes.

Santiago Del Moro no se tomó nada bien el fuerte enojo de Furia y decidió ponerle los puntos. Antes de despedirse, se tomó un momento para hablarle directamente a los jugadores: “Les recuerdo que yo soy un nexo entre el adentro y el afuera, y a mí siempre se me trata con respeto, con el mismo respeto con el que yo los trato a ustedes”.

“Okay”, comentó Furia por lo bajo. “Los quiero mucho, los veo el domingo”, agregó Del Moro poniendo paños fríos con su salida de la casa.