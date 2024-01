¿De qué vive? More Rial contó la verdad sobre su dura economía

Hace unos días se conoció que More Rial atraviesa un momento personal delicado debido a que no tiene un lugar estable a donde vivir y eso le impide que su hijo Francesco viva con ella. Los fuertes altibajos que tiene en su vida y los desafíos que enfrenta hace que se muestre fuerte y haga frente a los comentarios que se dicen de ella.

Fue su abogado Alejandro Cipolla quien contó en Instagram el presente de la famosa y el alejamiento de su familia. “Es intolerable la situación actual de Morena Rial que se encuentra sin vivienda, alquilando habitaciones por día. Triste que su familia mire para otro lado, sabiendo que hay un menor de por medio”, comunicó el letrado.

El abogado de More Rial reveló la difícil situación que atraviesa la famosa. Foto: Instagram

A esto se sumó la protagonista y agradeció la ayuda de su abogado en este momento complicado. “Gracias por estar siempre. Trato de hacer lo imposible para que mi hijo esté bien, pero es muy difícil estando sola”, comentó la hija de Jorge Rial sobre el distanciamiento de su familia y el recorte económico por parte de su padre.

More Rial contó cómo vive y cuál es su situación económica tras estar distanciada de su familia

More Rial habló con el móvil de Socios del Espectáculo sobre su situación actual y contó de qué vive. “Vivo de las redes, estoy tranqui”, afirmó la hija de Jorge Rial. Luego fue consultada sobre si trabajaría en un supermercado haciendo referencia a su polémica frase que se volvió viral.

“No, no trabajaría en un supermercado. Seguimos en la misma. ¡Los memes siguen siendo los mismos!”, comentó la famosa con humor.

More Rial no tiene relación con su padre y vive un difícil presente económico Foto: instagram

Luego contó que “está bien” pero que quiere “compresión”. “Necesito un lugar fijo para vivir, para estar tranquila, y que yo pueda tener a mi hijo, nada más es eso el pedido”, sostuvo la mediática.

More Rial contó de qué vive luego de que se conociera su situación económica Foto: instagram

En referencia a su familia, explicó que no le ayudan con nada y depende de ella. “Son muchos años, el distanciamiento que tenemos, por un lado, está bien, pero por otro, uno siempre necesita un apoyo, no tengo otra familia, no tengo a nadie”, cerró More Rial.