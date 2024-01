El tremendo sueldo que exige Morena Rial por trabajar 8 horas: ¿cuánto dinero es?

Morena Rial no está pasando un buen momento desde que se quedó sin un lugar donde vivir ella y su hijo Francesco, pero no solo eso, sino que no tiene contacto con su padre Jorge Rial ni su familia, por lo que debe pagar habitaciones por día para dormir.

También su abogado, Alejandro Cipolla, reveló que la hija de Jorge Rial llevará a la Justicia a su mamá adoptiva, Silvia D’ Auro, por la difícil y dramática infancia que pasó con ella y la cual le dejó graves secuelas psicológicas.

Luego, el abogado habló con TN Show sobre la situación económica que está atravesando su clienta y amiga. Cipolla contó que Morena subsiste con algunas publicidades que realiza, pero que necesita encontrar un empleo mayor con urgencia.

El trabajo que exige Morena Rial para poder subsistir

Morena Rial busca ofertas laborales para poder solventar sus gastos y los de su hijo. Sin embargo, se conoció que la hija del periodista exige un sueldo de mil dólares por un empleo formal en el que deba trabajar 8 horas. Ese monto le permitiría llegar cómoda a fin de mes y tener una vivienda para ella y su hijo.

Morena Rial exige un elevado sueldo por un trabajo de 8 horas para poder subsistir ella y su hijo.

Luis Ventura, tío adoptivo, habló de la situación de Morena: “La ayudo más de lo que debería. Hasta he pedido prestado para responderle. Lo que pasa es que ella lleva un nivel de vida distinto, de alto nivel. No sé si ella tiene el rigor laboral, pero Jorge Rial podría comprarle una vivienda y ella salir a trabajar para pagarse los servicios, pero no quiere levantarse a las ocho de la mañana. Igual la complicada no es ella, es Rial porque la crió así”.

De igual manera, contó que le ofreció varios trabajos, entre ellos en el ámbito de la fotografía, que es lo que más le gusta a Morena, pero no llegaron a un acuerdo.

El drama que vive Morena Rial

Hace unos días, su abogado contó la dramática situación que atraviesa Morena y criticó a su familia por no ayudarla. “Es intolerable la situación actual de Morena Rial que se encuentra sin vivienda, alquilando habitaciones por día. Triste que su familia mire para otro lado, sabiendo que hay un menor de por medio”, escribió en su perfil de Instagram el letrado.

Morena agradeció a su amigo y abogado por hacer pública su situación y por acompañarla siempre: “Gracias por estar siempre. Trato de hacer lo imposible para que mi hijo esté bien. Pero es muy difícil estando sola”.