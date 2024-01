El fuerte pedido de More Rial sobre su hijo: “Devuélvanme al nene mío”

La vida de Morena Rial ha estado llena de altibajos, y recientemente compartió con sus seguidores algunos de los desafíos personales que enfrenta en este momento. La mediática reveló detalles íntimos sobre su situación actual, su relación con su hijo Francesco, y los desafíos que enfrenta en su vida cotidiana.

En Socios del Espectáculo lograron hablar con More Rial a la salida del restaurante donde estaba cenando. En la entrevista, Morena explicó que, actualmente, no tiene un lugar fijo para residir y no está viviendo con su hijo Francesco. La falta de estabilidad la lleva a alquilar lugares temporarios en Córdoba, impidiéndole tener a su hijo a diario. Aunque enfrenta esta situación con angustia, asegura que está trabajando para resolverla y reunirse nuevamente con su hijo.

“¿Qué le pedirías a la vida?”, quiso saber el cronista, a lo que Morena Rial confesó: “Que me devuelvan al nene mío, nada más”.

El cronista le preguntó a la hija de Jorge Rial si extraña al pequeño. “Sí, obvio, obvio que lo extraño. Es lo único que yo tengo”, aclaró More.

Morena Rial no estaría viviendo con su hijo. Foto: Instagram

Contrariamente a algunas especulaciones, Morena desmintió estar recibiendo ayuda económica de su padre. Aseguró que utiliza los ingresos generados a través de sus redes sociales para cubrir los gastos de los departamentos temporarios. Destacó su independencia económica y su determinación para solventar su situación actual.

La relación de Morena Rial con Jorge Rial

La hija de Jorge Rial también compartió detalles sobre las complejas relaciones familiares que la rodean. Afirmó que aún no ha logrado reconciliarse con su hermana Rocío y mantiene un distanciamiento con su padre. Expresó su pesar por la falta de contacto con otros familiares, pero destacó el apoyo recibido de Luis Ventura y sus amigos cercanos.

“No nos amigamos, volvimos a hablar, pero poco y nada. Él siempre va a ser mi papá y aunque tengamos 400 mil peleas, nunca me va a dejar en la calle, quizás no tanto por mí sino por el amor que le tiene a Francesco, mi hijo”, aseguró.

More Rial desmintió que su padre la esté ayudando económicamente.

Luego agregó: “El distanciamiento que tenemos, por un lado, está bien, pero por otro me cuesta. Una siempre quiere el apoyo, sobre todo en mi caso, que no es que tengo una tía, una prima o una abuela... no tengo a nadie”.

“Si tiene o no pareja, si se quiere casar o lo que sea, que lo haga porque es su vida, cada uno hace lo que quiere”, concluyó sobre el tema de su padre.

More Rial sobre los dichos de Charlotte Caniggia

Morena Rial también abordó las críticas recibidas en el ámbito del espectáculo, particularmente los comentarios de Charlotte Caniggia, quien la tildó de “mafiosa” en el Bailando.

Ante esto, Morena adoptó una postura fuerte y afirmó que no buscará disculparse ante nadie en el mundo del espectáculo. Subrayó que, si bien no le gustó el término utilizado, está dispuesta a enfrentar cualquier juego que se presente.

“No entendí por qué dijo eso. La realidad es que no le pediría perdón a nadie (del mundo del espectáculo). Creo que es un juego y me lo tomo así. El que me trató mal que se vaya a donde ya sabe. No me gustó que me trate de mafiosa pero si quiere jugar, jugamos”, sentenció.