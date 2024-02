More Rial irá a juicio oral por el robo de siete celulares de alta gama en un local: los detalles

Morena Rial, la mediática hija de Jorge Rial, se enfrenta a un próximo juicio oral por el presunto robo de siete iPhones en un local perteneciente a su expareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni. Los hechos se remontan a marzo del año anterior, cuando Ambrosioni la denunció tras revisar las cámaras de seguridad que capturaron el momento del supuesto hurto.

Según la versión de Ambrosioni, las cámaras de seguridad del negocio familiar ubicado en Córdoba evidenciaron a Morena Rial sustrayendo los teléfonos móviles. El mismo compartió que, en un intento por evitar problemas legales, Morena le habría ofrecido una insólita justificación, alegando que no era consciente de sus acciones debido a su estado emocional y solicitando compasión por el bienestar de su hijo.

Captura del video que complica a More Rial. Foto: web

Ambrosioni relató que ese día, Morena había llevado al local el teléfono de su hijo para su reparación, y aprovechando un descuido del personal, se habría apoderado de los dispositivos detrás del mostrador. Esta situación generó una serie de conflictos personales y legales entre la expareja.

Morena Rial y su ex, Facundo Ambrosioni, enfrentados.

Ahora, casi un año después de los hechos, el padre del hijo de More Rial informó a los medios que el juicio oral está programado para el presente mes. Además, expresó su determinación de luchar por la tenencia de su hijo, alegando que no puede estar con su madre debido a su situación de falta de vivienda.

La justificación que habría dicho More Rial

En diálogo con Ciudad Magazine, Facundo Ambrosioni contó qué le habría dicho More Rial cuando la acusó del robo de los siete celulares: “Me dijo que no es consciente de las cosas porque anda medio mal, y me pidió que, por mi hijo, no la escrache. Me preguntó si era capaz de arruinarle la vida por un celular, pero que si lo sentía que lo haga. El dueño del local es mi hermano. Ella justo ese día había llevado el teléfono de mi hijo a arreglar, y cuando fue a retirarlo, aprovecho que el personal estaba distraído y se metió detrás del mostrador”, explicó.