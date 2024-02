More Rial enfrentada con Facundo Ambriosoni: el fuerte descargo del papá de su hijo

Morena Rial, hija del reconocido periodista Jorge Rial, concedió una franca entrevista a Socios del Espectáculo (eltrece) mientras cenaba en Palermo. Durante este intercambio, reveló detalles sobre la situación actual con su hijo, Francesco Benicio, quien reside con su padre, Facundo Ambrosioni, desde hace meses, a pesar de la separación de la pareja.

La hija de Jorge Rial compartió que actualmente reside en Córdoba y que, debido a su situación habitacional, no puede tener a su hijo con ella de manera permanente. Expresó: “Estoy alquilando departamentos temporarios y no tengo un lugar fijo para poder vivir. Eso me hace no poder tener al nene todos los días. El nene no tiene un hogar fijo. Por ende, decidimos que, hasta que yo no pueda resolver esta situación, el nene no va a estar conmigo”.

Facundo Ambrosioni salió al cruce de More Rial tras sus dichos

Ante los comentarios de Morena, Facundo fue consultado por eltrecetv sobre su perspectiva de la situación. El joven no solo afirmó que Morena no está haciendo esfuerzos por encontrar un hogar fijo para su hijo, sino que también señaló que ella ni siquiera pasa a visitarlo.

Facundo Ambrosioni, expareja de la influencer, convive con su hijo. Foto: Instagram

“Hace 10 meses que Fran vive conmigo. La verdad que estamos muy felices y contentos en familia, ahora estamos haciendo las entrevistas para que comience el año lectivo fines de febrero...”, comentó Facundo, haciendo referencia al tiempo que su hijo reside con él.

Facundo y Morena con su hijo cuando era pequeño. Foto: Morena Rial

Ante la pregunta sobre los dichos de Morena, Facundo enfatizó: “No sé los dichos de su mamá. Lo único que tengo para decir es que Fran vive fijo conmigo. Y ella no puede tener un hogar como me decís, pero por lo menos podría buscarlo para tomar un helado, que ni siquiera lo hace”.