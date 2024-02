El polémico mensaje de Manu Urcera a Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann: qué dijo Fabián Cubero

Los problemas parecen no dar tregua en la vida de Nicole Neumann y su familia, ya que un nuevo episodio sacude la paz aparente que reinaba en su entorno. En esta ocasión, un polémico mensaje enviado por Manu Urcera a Indiana Cubero generó un revuelo mediático que captó la atención de todos los seguidores del espectáculo.

El material en cuestión, fechado en mediados del 2023, resurge en medio del conflicto existente entre la modelo y su hija mayor. En aquel momento, Urcera parecía actuar como intermediario entre ambas partes, aunque ahora se revela su participación más directa en la situación.

Mica Viciconte, Fabián Cubero, Indiana y Luca en Salta Foto: Instagram

Recordemos que, como resultado del conflicto previo, la hija de Fabián Cubero tomó la decisión de mudarse con su padre y Mica Viciconte. Inicialmente, las críticas se centraron en Nicole, pero recientes revelaciones indican que su esposo también estuvo involucrado en el problema.

El audio fue compartido por Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (eltrece), quien siguió de cerca el conflicto entre Neumann y su hija. En el mismo, se escucha al deportista dirigirse de manera denigrante a la joven de 15 años: “Sos una mediocre. Así no vas a llegar a ningún lado”, le habría dicho.

Fabián Cubero se refirió al mensaje que Manu Urcera le habría mandado a Indiana

Ante la repercusión del audio, el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares buscó la opinión de Fabián Cubero, quien comentó: “No, yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana”.

El exfutbolista de Vélez añadió: “Yo no hablo nada con las chicas de su hermanito que viene. No hablo nada con ellas de eso. Con lo del juicio con Nicole sigue todo como estaba desde un primer momento. No puedo dar muchos detalles al respecto, pero sigue todo igual”, dejando entrever que el conflicto familiar sigue sin resolverse por completo.