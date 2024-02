La verdad detrás de la relación entre Agostina de Gran Hermano 2024 y su hija: “Chocamos bastante”

El desafío de “Congelados” de Gran Hermano 2024 dejó grandes momentos. Entre ellos, la entrada de la novia de Lisandro, el paso de Marisol, minutos después de que Martín Ku ganara una casa para ambos, y la hermana de Furia. Una de las últimas en ingresar fue Morena, la hija de Agostina, quien sorprendió tanto adentro como afuera de la casa más famosa del país.

Al igual que en la edición anterior, los familiares de los participantes de Gran Hermano 2024 han dado de qué hablar desde el comienzo de esta temporada. Recientemente, la que revolucionó las redes sociales fue la hija de Agostina, con paso por la casa durante el desafío de “Congelados”.

Morena ingresó a la casa más famosa de la Argentina para participar del juego que permite la visita de un familiar a cada participante. Con su entrada, la adolescente sorprendió tanto a su mamá como al resto de los competidores y hasta a la audiencia que no se despegó de la pantalla de Telefe.

Morena entró a Gran Hermano y su mamá se tuvo que quedar "congelada"

A pesar de sus nervios, la hija de Agostina le dejó un contundente mensaje a su mamá. “Quiero que sepas que estoy muy bien, estoy muy feliz, no te das una idea de lo feliz que estoy por vos, me llenás el corazón de orgullo de una manera que no te podés imaginar. Te admiro de una manera increíble. Sos la mejor del mundo, en muchos sentidos”, le dijo cara a cara.

“Ojalá todos pudieran ver lo increíble que es esta mujer como mamá, porque es una parte de ella que todavía no conocen. Sos maravillosa, sos la mejor del mundo y estoy muy contenta de la persona que sos. Te admiro y, cuando crezca, anhelo ser como vos en todos los aspectos. Estoy muy bien, estoy muy contenta. Te extraño, obviamente y te amo”, agregó.

Cuál es la verdadera relación de Agostina de Gran Hermano 2024 y su hija

Desde su pelea con Furia, Agostina Spinelli ha sido muy criticada por los fanáticos de Gran Hermano 2024. Con la visita de su hija, la participante generó aún más polémica, sobre todo cuando Morena reveló que no viven juntas.

Durante su paso por el programa de stream All Access, espiando la casa, Morena confesó cómo es su relación con Agostina: “Yo vivo con mi papá hace casi 4 años. El tema es que con mi mamá somos muy parecidas. Entonces en la convivencia chocamos bastante”.

La adolescente también contó que esta decisión marcó un antes y un después en el vínculo con su mamá. “Me mudé con mi papá y estuvo muchísimo mejor nuestra relación. En 4 años logramos formar una relación hermosa”, remarcó.