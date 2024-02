Agostina y Bautista de Gran Hermano 2024 recibieron a sus familiares en “El Congelado” pero sus reacciones sorprendieron

Gran Hermano 2024 transita su semana número 12 en vivo y dentro de la casa hay 14 participantes, teniendo en cuenta que en el repechaje ingresaron tres jugadores que ya habían sido eliminados. Dentro de la casa más famosa se viven muchas emocionas, pero todas se multiplican con el desafío “El Congelado”.

Agostina se convirtió en una de las protagonistas de la casa, teniendo en cuenta que comenzó en el grupo de las “Furiosas”, y en las últimas semanas decidió separarse de Juliana “Furia” y protagonizaron una fuerte pelea. En cuanto a Bautista, es uno de los participantes con más bajo perfil que queda dentro de la casa y formó un lazo más fuerte con Martín Ku, Nicolás y Lisandro.

Agostina de Gran Hermano 2024 es una de las protagonistas de la casa.

El Congelado de Agostina de Gran Hermano 2024

En el desafío “El Congelado” ingresa un familiar de algún participante y todos deben permanecer quietos y sin hablar. En esta oportunidad, ingresó primero la hija de Agostina, una joven de 16 años, que según su mamá es muy tímida y de todas maneras, se animó a hablar frente a todos y demostró mucha actitud.

Morena entró muy feliz y saludó a todos los jugadores, luego se dirigió a su mamá, la abrazó mientras ambas lloraban y le dijo: “Quiero que sepas que estoy muy bien y muy feliz por vos, me llenas el corazón de orgullo y te admiro. Sos la mejor del mundo en muchos sentidos”. Luego, se dirigió al resto y les dijo: “Ojalá que puedan ver lo increíble que es esta mujer como mamá”.

Agostina Gran Hermano 2024 junto a su hija Morena. Foto: Telefé

La joven continuó con las palabras de halago hacía a Agostina: “Cuando sea grande anhelo ser como vos en todos los aspectos. Te extraño, te amo y te miro todos los días”. Recorrió la casa con mucha emoción y volvió a dirigirse a su mamá: “Soy fría con vos, pero al tenerte tan lejos me hace querer decirte todo lo que nunca te dije. Yo sé que no me esperabas”.

La emoción de Agostina de Gran Hermano 2024 tras recibir a su hija en "El Congelado".

“Espero que puedas estar mejor. Te mereces todo lo bueno del mundo porque sos una buena persona y tenes muchos valores. ¿Te das cuenta dónde estás? Es una oportunidad única, aprovéchala. No te mereces malos tratos de nadie”, terminó Morena.

El congelado de Bautista de Gran Hermano 2024

En cuanto a Bautista, el participante uruguayo, recibió a María, su mamá, y se mostró muy emocionado. La madre del jugador anunció que no es una persona de muchas palabras, pero de todas maneras le dijo muchas palabras de aliento a su hijo. Ingresó nerviosa y con muchas risas, y lo primero que hizo fue abrazar y besar a Bautista.

Bautista de Gran Hermano 2024 recibió a su mamá. Foto: Instagram

“Que lindo verte, Bau”, y entre risas agregó: “No te muevas porque nos vamos juntos los dos”. Saludó a todos los participantes y les dijo que estaban muy lindos. Además, como estaba muy emocionada, decidió recorrer la casa y al no encontrar la cama de Bautista, volvió para abrazarlo.

“Qué orgullo, Bauti. Como debe estar tu papá desde el cielo mirándote. Sos un genio”, y generó el llanto de su hijo. “Disfruta, yo estoy bárbara y feliz de verte. Te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ti”. Al final, se tentó de risa porque no podía creer que todos se mantuvieran congelados.