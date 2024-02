Gran Hermano 2024: Agostina quedó afectada por la actitud de Catalina y sospechan de la alianza entre Isabel y Furia

Este domingo, la casa de Gran Hermano 2024 se vio nuevamente revolucionada con el ingreso de tres viejos participantes. Finalmente, el repechaje llegó a su fin y regresaron a la competencia Catalina, Joel e Isabel, gracias al voto del público. Por supuesto, los ex hermanitos reingresados causaron diversas reacciones entre los jugadores que llevan varios meses aislados.

Catalina fue la primera en regresar a Gran Hermano 2024 y apenas cruzó la puerta revolucionó la casa. Agostina protagonizó un blooper increíble que se viralizó en las redes cuando se cayó en medio del patio tras querer correr a abrazar a su ex compañero. Sin embargo, la reacción de la santafesina no fue la que esperaba la policía. La más votada por el público se unió rápidamente a Furia y decidió ignorar a su ex aliada.

Durante la madrugada, Agostina y el grupo de los varones analizaron el regreso de Catalina e Isabel. La policía se mostró afectada por la actitud de la que consideraba su amiga. “Me dio un solo cigarrillo y le dio toda la caja a Furia. Cosas re obvias, para que yo me de cuenta, me di cuenta y no dije nada”, comentó angustiada y desconcertada.

Por su parte, Lisandro remarcó el cambio de actitud de Isabel para con Furia. Durante su primera estadía, la mayor de la casa no pudo disimular su mala relación con su compañera. Sin embargo, ahora parece que todo cambió y se mostró muy cercana a la gran jugadora de esta edición.

Licha analizó el comportamiento de la reingresada y especuló con que podría tratarse de una promesa que hizo Isabel para reingresar a la casa. El resto de los jugadores analizó el nuevo juego y todos coincidieron en que al menos por unos días todos los que volvieron van a tratar de mantenerse amistosos para no ser votados este miércoles.

Así fue el reingreso de Catalina a Gran Hermano 2024

Catalina se convirtió en la participante más votada para ingresar en el repechaje de Gran Hermano 2024. La santafesina que fue eliminada por votación del público tras una fuerte pelea con Emmanuel, se redimió y tuvo su segunda oportunidad.

Apenas ingresó a la casa, Agostina no pudo contener la emoción y corrió por el pasillo que cruza todo el patio peor se cayó de lleno al suelo, generando una ola de reacciones en las redes, especialmente en Twitter. Sin embargo, Catalina no se mostró tan feliz de volver a ver a su ex compañera de juego. En cambio, se unió rápidamente a Furia.