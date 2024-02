Nominados en Gran Hermano 2024: quiénes quedaron en placa este miércoles 28 de febrero

Gran Hermano 2024 se encuentra en su semana número 12 en vivo y en la casa aún quedan 14 participantes, teniendo en cuenta que hubo 11 eliminados, pero otros tres ingresaron el último fin de semana en la gala de repechaje. Por otro lado, Carla decidió abandonar la casa por cuenta propia y la reemplazó Virginia.

Los primeros once participantes eliminados fueron Hernán, Alex, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina, Joel y Lucía. Además, Virginia fue el reemplazo de Carla, y Catalina, Joel e Isabel volvieron en el repechaje.

Como todo participante que abandona la casa de Gran Hermano 2024, Lucía Maidana tuvo que dar su “voto final” y le otorgó dos votos a Lisandro.

Lucía fue la última eliminada de Gran Hermano 2024 Foto: instagram/granhermanoar

Dentro de la casa hubo tres participantes sancionados. En primer lugar, Furia, por quitarse el micrófono, quedó nominada automáticamente, no pudo realizar la prueba de líder, no pudo nominar y no podrá ser salvada por el líder.

Furia de Gran Hermano 2024 fue sancionada.

En segundo lugar, Zoe, ya que su mamá le dio información en el desafío de “El Congelado”, y le sacaron la posibilidad de participar en la prueba de líder y no podrá ser salvada en el caso de ser nominada. Y en tercer lugar, Isabel, por darle información del afuera a Lisandro, quedó nominada, no pudo votar y no podrá ser salvada por el líder.

El líder de la semana es Nicolás, quien consiguió este premio por primera vez en lo que va de la competencia. Él obtuvo la inmunidad, un premio de Gran Hermano, y podrá salvar a un compañero de placa y enviar a otro en su lugar.

Nicolás, el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024. Foto: Instagram

Uno por uno: a quiénes votaron para enviar a placa en Gran Hermano 2024 este miércoles 28 de febrero

Catalina le dio dos votos a Agostina y uno a Lisandro.

Zoe le dio dos votos a Martín Ku y uno a Lisandro .

Nicolás , el líder de la semana, le dio dos votos a Joel y uno a Virginia .

Federico “Manzana” le dio dos votos a Bautista y uno a Agostina .

Virginia le dio dos votos a Lisandro y uno a Bautista .

Bautista le dio dos votos a Virginia y uno a Catalina .

Rosina le dio dos votos a Agostina y uno a Martín Ku .

Emmanuel le dio dos votos a Bautista y uno a Lisandro .

Lisandro le dio dos votos a Joel y uno a Catalina .

Agostina le dio dos votos a Bautista y uno a Martín Ku .

Martín Ku le dio dos votos a Joel y uno a Virginia .

Joel le dio dos votos a Bautista y uno a Lisandro.

Cómo quedó la placa final de nominados en Gran Hermano 2024

La onceava placa de nominados en Gran Hermano 2024 quedó conformado por seis participantes: Furia e Isabel, por sanción, y por decisión de sus compañeros: Bautista, con 9 votos, Lisandro, con 6 votos, Joel, con 6 votos, y Agostina, con 5 votos. De todas maneras, el jueves 29 de febrero, el líder de la semana, Nicolás, deberá salvar a un compañero con excepción de Furia e Isabel, y enviar a otro a placa.