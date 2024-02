La fuerte pelea entre Furia y Lisandro de Gran Hermano 2024: “El domingo te saco”

Juliana “Furia” es una de las protagonistas de la edición de Gran Hermano 2024, con su histrionismo y fortaleza encantó al público del reality. Uno de sus enemigos dentro de la casa siempre fue Lisandro, un participante con el que siempre estuvo enfrentado y nunca llegaron a un común acuerdo.

Al comienzo de la competencia, Furia y Lisandro se mostraron de lados opuestos y chocaron en varias oportunidades por sus personalidades tan dispares. A mitad de competencia, por estrategia, Furia se acercó a Lisandro y le hizo creer que le gustaba, y además, se dieron un pico en broma; y Furia se convirtió en amiga de Martín Ku, fiel amigo de Licha.

El pico entre Lisandro y Furia de Gran Hermano 2024. Foto: Twitter

En las últimas dos semanas, la relación entre Lisandro y Furia volvió a ser la del principio, y se potenció con el ingreso de Catalina, Joel e Isabel en la instancia de repechaje. Previo a la gala del martes, Rosina y Zoe le contaron a Furia que Lisandro dijo que “los furiosos” le gritan a él.

Furia de Gran Hermano 2024 protagonizó una nueva pelea con Lisandro.

Debido a esto, Juliana decidió enfrentarlo y dijo: “¿Qué inventás? No vengas a decir que mi gente viene a gritar en contra de ustedes dos. Estoy harta de tus mentiras”, y le comenzó a decir algunos insultos. “Sos un mentiroso y un falso, y te lo digo en la cara porque no soy ninguna falluta como vos”, agregó Furia.

Licha y Furia ya no se aguantan en Gran Hermano 2024. (Collage web)

Lisandro le respondió: “¿Quién sos? ¿Un político? ¿Por qué me tenes que faltar el respeto?”, y Furia respondió: “Mis furiosos no vienen a gritar para vos. No, no soy ninguna política. Si tanto te molesta que sea así, jodete porque esto es Gran Hermano. No metas palabras en mi boca y tampoco hables de mi gente porque no sabes ni siquiera si tengo”.

Lisandro no paró de recalcar que le parece una maleducada y añadió: “Me chupa un huevo tu gente”. Furia le respondió que ella no es maleducada, pero se da cuenta cuando la odian, y comentó que no va a comer más lo que cocine Lisandro, que ella misma se hará su propia comida.

Lisandro de Gran Hermano 2024 amenazó a Furia

Al día siguiente, Furia charló con Catalina y le comentó lo que le dijo Lisandro: “Si el domingo vamos a placa te saco”. Teniendo en cuenta que Furia ya está nominada junto a Isabel, y el resto espera a la gala de nominación del 28 de febrero.