Nati Jota y Malena Narvay salieron a bancar a Tuli Acosta tras contar su historia con Oky: “Un infierno”

El 3 de junio de 2024 se cumplieron nueve años de la marcha de “Ni una menos”, una consigna del movimiento feminista en Argentina, que más tarde se expandió por Latinoamérica. En su día de protesto, de conciencia y de visibilización frente a los hechos de violencia contra la mujer.

Tuli Acosta habló sobre los hechos de violencia que vivió con su expareja

Dentro de contexto, “Sería Increíble” de Olga, el canal de streaming, realizó un programa exclusivo con la temática de “Ni una menos”. Allí, asistió Tuli Acosta, la cantante y bailarina de 22 años, y contó los hechos de violencia que vivió con su expareja, Oky, cantante y streamer, quien luego realizó un descargo en sus redes sociales.

Durante la transmisión del programa, Nati Jota, una de las conductoras, apoyó a Tuli mientras contaba el testimonio. Una vez finalizado, la periodista se expresó a través de su cuenta de Twitter y dijo: “Porque es valioso que alguien alce la voz y sea abrazada por tantas, porque muchas lo harán en consecuencia y sabrán que no son ellas las rotas o que esa herida se puede curar”.

El apoyo de Nati Jota a Tuli Acosta Foto: Captura de Twitter

Nati Jota agregó sobre la lucha feminista: “Muchos de los varones que conozco y e incluso quiero, todavía les ‘molesta’ el feminismo. Pienso que es porque no entienden todavía que no es un maldito River-Boca, sino que es entre vivas o muertas. Abusadas o no. Ese es el partido, si les gustan esas metáforas; si así se les hace más fácil. Me baso en ellos para tener muchísima paciencia con todo el resto que ni quiero ni conozco; tengo esperanza de que es que todavía no se entendió. Y por eso me esfuerzo mucho en ser paciente y clara. Dejen de enojarse y empiecen a escuchar que cuando lo ves, ya no lo podés dejar de ver”.

Nati Jota y su reflexión sobre la lucha feminista Foto: Captura de Twitter

El apoyo de Malena Narvay a Tuli Acosta

Malena Narvay, actriz y cantante argentina, también mostró su apoyo para con Tuli Acosta, y habló sobre su mala experiencia con una de sus exparejas. “Escucho a Tuli hablando y me ahogo pensando en cuantas cosas nos guardamos. Un infierno cargamos adentro algunas mujeres”, explicó Male.

Malena Narvay apoyó a Tuli Acosta

“Estoy desde hace unos meses dándome cuenta de tantas cosas fuertísimas que viví también en mi último vínculo. Cosas que hoy no podría tolerar, cosas que en su momento me dio vergüenza contarle a mi familia o mis amigos. Una en el momento tiene miedo o está enamorada, se deja manipular, se deja callar”, agregó Narvay.

Y finalizó: “De a poco empezamos a hablar. Hay que rodearse de gente que nos apoye en el proceso de sanarlo. Amigos, familia, psicólogo. Es muy importante. Si están pasando por algo así, cuéntenles a las personas que las quieren, aunque sea difícil, por favor, no se lo guarden”.