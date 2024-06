Quién es Oky, el streamer y exnovio de Tuli Acosta y porqué terminaron su relación de la peor manera

Octavio Appo, más conocido como Oky, es un reconocido streamer argentino, que también se metió en el mundo de la música como cantante. El oriundo de Tucumán saltó a la fama con la creación de su grupo DNG Team, una comunidad que trabaja para Twitch como exportadores de contenido multimedia para Amazon. Desde entonces, se ha convertido en uno de los streamers más reconocidos del país. Incluso, llegó a participar de The Challenge, el reality de celebridades emitido por Telefe.

Oky se mudó a Buenos Aires para dedicarse de lleno a su carrera como streamer, en aquel entonces conoció a Tuli Acosta, la bailarina y creadora de contenidos cordobesa. En aquel momento, ambos jóvenes formaron una de las parejas más famosas del ambiente de Twitch. Sin embargo, la relación no terminó nada bien y ahora, luego de varios años, se conocieron detalles de la ruptura.

La joven fue novia de Oky hasta el 2022. Foto: web

¿Por qué se separaron Tuli Acosta y Oky?

Tuli Acosta, la cordobesa que hoy apuesta por su faceta como cantante, estuvo en Olga junto a Nati Jota y habló de su violenta relación con Oky. La artista, que actualmente está en pareja con Lit Killah desde hace algunos años, reveló detalles de su experiencia como víctima de violencia de género.

En su duro testimonio, Tuli contó que su noviazgo estuvo cargado de violencia psicológica por parte de su pareja. Si bien la joven no dio nombres, todos los detalles apuntaban a que se trataba de su exnovio, Oky.

La artista cordobesa se quebró en vivo al recordar los maltratos de su expareja. Foto: captura de video

El romance entre ambos streamers llegó a su fin de la peor manera, con escandalosa separación, ya que cada uno contó su versión de los hechos en sus respectivos canales de stream. Además, Tuli fue duramente criticada cuando comenzó a salir con Lit Killah, ya que el cantante y el streamer se habían juntos en varias oportunidades y parecían ser buenos amigos.

Durante la relación, Tuli y Oky compartían momentos juntos frente a la pantalla en sus transmisiones en vivo y llegaron a ser una de las parejas más famosas de esta plataforma de streaming. Al anunciar su separación, muchas personas atacaron a la cordobesa y se pusieron del lado del joven tucumano.

El desgarrador relato de la joven sobre los malos tratos de su exnovio, Oky. Foto: Captura de video

En su momento, Oky salió a hablar luego de que Tuli Acosta y Lit Killah oficializaran su romance: “Es un pedido para la gente que realmente me quiere y para mi comunidad, yo sé qué más allá de lo que yo diga la gente que va a bardear y hay gente que le gusta el morbo y que lo va a ser inevitablemente”.

Luego agregó: “Tienen que entender que yo no soy dueño de nadie, la vida pasa y yo ya estuve con Tuli y terminó mi relación. Los amigos los tengo contados con los dedos de la mano, no voy a decir que Lit Killah era mi amigo, siempre dije que me parecia el más piola y que me sigue pareciendo, lo respetaba antes y ahora las cosas se encuadraron así. Les quiero pedir que vivan y dejen vivir, yo no compito con nadie, estoy en una etapa re cheta de mi vida”.

Sin embargo, la versión de Tuli Acosta acerca del motivo de la separación explica el trasfondo de su alejamiento del streamer y cómo pudo rehacer su vida junto a Mauro Monzón. En su paso por Olga, la bailarina confesó que el momento del quiebre fue cuando perdió a su perrita. “Fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y había desaparecido”, explicó en referencia a su mascota.

“Supuestamente se fue, y era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado… esa fue la salida, yo dije ‘me voy de esta casa’”, reveló acerca del momento bisagra que marcó el fin de la relación y agregó que nunca supo exactamente qué sucedió con su mascota ya que Oky no le avisó en el momento, según él, para no preocuparla. Aunque ese fue el detonante para finalmente separarse, mudarse sola y comenzar una nueva etapa de su vida y su carrera sin recibir las constantes críticas y cuestionamientos de él.

Además, Tuli se refirió a las otras polémicas que rodean a Oky, como por ejemplo, su relación con Sasha Ferro. La influencer y modelo salió a aclarar que su pareja no matrataba a su mascota como había circulado en las redes sociales a través de un video que se hizo viral.

“Las cosas con el tiempo se pusieron en su lugar, él quedó expuesto en muchas cosas”, reflexionó Tuli en la charla con Nati Jota. “Veía lo que está pasando con él y son cosas que claramente iban a llegar a ese punto”, agregó en referencia a la forma de accionar de Oky con sus parejas.