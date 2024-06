Noche de chicas: María Becerra, Tuli Acosta y Taichu salieron de fiesta juntas

La escena musical argentina creció mucho en los últimos siete años, con la camada de freestylers que comenzaron a lanzar canciones, fuente de inspiración para muchos artistas emergentes. Actualmente, hay muchos artistas del género urbano, que además de colegas son amigos, y difunden los valores de amistad en la industria de la música.

Entre los grandes grupos de artistas que son amigos, en los últimos años, María Becerra formó una gran amistad con Tuli Acosta, y más tarde se unió a ellas, Taichu. Cada una, con su estilo propio, son de las cantantes más destacadas del país.

María Becerra y Tuli Acosta, una amistad de años Foto: web

En esta oportunidad, las tres cantantes se reencontraron en el evento organizado por Rei, el novio de María, para presentar su último álbum, Chanteo de Morón. Becerra, Tuli y Taichu aprovecharon el momento para ponerse al día, bailar y cantar.

Se viralizó un video en el que las tres estaban charlando y riéndose, y una cuenta de Twitter, consultó: “¿De qué estarán hablando María, Taichu y Tuli?”.

Luego, en su cuenta de Instagram, María Becerra compartió algunas fotos del momento que pasó junto a sus amigas y colegas, Tuli Acosta y Taichu, y los fanáticos se ilusionaron con una colaboración entre las tres.

Noche de chicas: María Becerra, Tuli Acosta y Taichu juntas Foto: Instagram

“Disfrutando con gente linda en el estreno del disco de mi amor. De barrio como un Corsa, pero fuerte como Raptor”, escribió María, y Tuli le comentó: “Mis reinas”, mientras que Taichu la halagó: “Preciosa”. En la foto, las chicas están tomando una bebida en una botella cortada y disfrutando de la noche.

Noche de chicas: María Becerra, Tuli Acosta y Taichu juntas Foto: Instagram

Tuli Acosta habló de su amistad con María Becerra

Tuli Acosta visitó “Rumis”, el programa de streaming de La Casa, y habló de su amistad con María Becerra y de su sorpresa cada vez que le halaga su última canción: “Me sorprende a mí porque ella es muy sincera y muy genuina. Entonces, todo lo que hace sé que le sale del corazón. No es alguien que te va a caretear algo. Si le gusta, le gusta, y si no le gusta, no te dice nada”.