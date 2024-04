¿Sueño pendiente? La verdadera razón por la que María Becerra aún no pudo comprarse una casa

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que comenzó su carrera desde muy joven como youtuber y en 2019, decidió lanzarse como solista y en cinco años de carrera, alcanzó el estrellato no solo en argentina, sino que en varios países del mundo, con show, festivales, presentaciones y colaboraciones estelares.

María Becerra es una de las cantantes más convocadas para participar en eventos y festivales, debido a su popularidad. Actualmente, posee 23.8 millones de oyentes mensuales en su canal de Spotify, y es la artista número 248 más escuchada de la plataforma. Además, tiene más de 3.500 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

El éxito de María Becerra Foto: Natacha Pisarenko

Dentro del contexto de los ingresos de María Becerra, gracias a su éxito, su representante, José Levy en una entrevista con Infobae explicó por qué María aún no pudo comprarse una casa. En primer lugar, Levy explicó que no tuvieron ingresos por los shows en River y dijo: “Si vamos a invertir todo lo que va a entrar, no hay problema. Mientras no tengamos que poner un peso, no importa si la cuenta da cero”.

Y también explicó que lo mismo sucedió cuando realizaron una gira con 10 shows en España. “Nos fuimos a cantar a 10 lugares de España y volvimos con cero pesos. Es una gira por la cual estás invirtiendo en marketing para sonar en España”, aseguró José, y explicó que están planeando una gira por Estados Unidos, en la cual prevén que no ganarán nada de dinero.

María Becerra junto a su representante José Levy. Foto: Instagram

¿Por qué María Becerra no se pudo comprar una casa?

Frente al sueño aún no cumplido de María Becerra de comprarse una casa para ella y otra para sus padres, Levy explicó: “Calcula que nosotros estábamos haciendo videoclips y nos gastábamos plata de un departamento en un videoclip. La plata la ponemos toda nosotros, es decir, el equipo. Lo que entra, lo estamos invirtiendo. En ese momento ella no tenía dinero ahorrado porque lo estábamos reinvirtiendo y ella aceptaba ese juego”.

Es decir, María estuvo mucho tiempo sin ahorrar el dinero que producía con su música porque lo reinvertía en videoclips o shows. Por lo cual, su sueño se vio un poco retrasado.