Del WiZink Center al Coachella 2024: la caótica travesía en helicóptero de María Becerra

María Becerra es una cantante argentina, que con tan solo 24 años se convirtió en una referente internacional del género urbano, y no solo lo demuestran los millones de reproducciones que tienen sus canciones, sino que también los shows y eventos de gran envergadura en los que se presenta.

En esta oportunidad, La Nena de Argentina viajó a España para ser parte del show de apertura de las seminales y finales de la Kings y Queens League, una liga fútbol siete que inició Gerard Piqué en 2022. El show se realizó en el WiZink Center de Madrid el sábado 20 de abril. Allí, María presentó su colaboración con Michael Bublé y Jason Derulo, y su próximo sencillo “Imán (Two of us)”.

El domingo 21 de abril, María Becerra tenía que estar en California, Estados Unidos, para presentarse en el festival Coachella 2024 y cantar junto a J Balvin, “Qué más pues?”, la canción que tienen juntos. Lo cierto es que María tuvo menos de un día para viajar de España a Estados Unidos y fue toda una travesía.

"Qué más pues?", la canción de J Balvin y María Becerra

La travesía de María Becerra: desde España a Estados Unidos

A través de su cuenta de TikTok, María Becerra mostró la travesía que realizó y contó: “Acabamos de llegar a Los Ángeles, pero tarde porque el vuelo se retrasó y no llegamos a cantar en el Coachella, me invitó Balvin a cantar. No vamos a llegar, me quiero matar”.

Luego, mostró la desesperación de su representante, José Levy tratando la manera de llegar al festival. Se dieron cuenta de que la única manera de llegar a tiempo era a través de helicóptero. Una vez en el lugar, Becerra mostró que le pasaron las valijas y luego se subieron a un lujoso helicóptero para llegar a tiempo al show de J Balvin.

María se peinó, se maquilló y se puso un extravagante look para subir al escenario del Coachella y cantar “Qué más pues?”, junto a J Balvin. Una vez más demostró la dimensión de su popularidad en uno de los festivales más populares de la música.