María Becerra estrenará una canción en la final de la Kings y Queens League de España: dónde y cuándo ver el show

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que a pesar de su corta carrera, su talento la llevó a grandes escenarios. En esta oportunidad, se presentará en el show previo de las finales de la Kings y Queens League, ligas de fútbol 7 creadas por Gerard Piqué en 2022, en asociación con celebridades de Internet y famosos streamers.

Un día ante de su presentación en el WiZink Center, María Becerra realizó el ensayo para el show y grabó una historia: “Tengo una canción con ustedes Michael y Jason, ustedes saben de lo que hablo. Estoy acá en el ensayo porque mañana canto y quiero cantar nuestra canción, ¿Qué debería hacer?”, dijo María.

En la historia etiquetó a Jason Derulo, el cantante y compositor estadounidense, y Michael Bublé, el cantante y compositor estadounidense, con los que pronto lanzará un tema. Bublé le respondió con un video y dijo: “María Becerra va a interpretar una canción muy picante, será épico. No puedo esperar a verlo”.

También, explicó que cantará su próximo lanzamiento, “Iman (Two of us)” en el show de la Kings y Queens League, pero no mencionó si se trata de la misma canción que tiene con Bublé y Derulo.

María Becerra contó que cantará su próximo lanzamiento en las finales de la Kings y Queens League Foto: Twitter

Además, la cantante se refirió que también habrá otras sorpresas. En sus historias de Instagram, María contó que cantará “Así es la vida”, la canción que tiene con Enrique Iglesias. Y cantará con The Avengers “Latte”.

A qué hora y dónde ver el show de María Becerra en las finales de la Kings y Queens League

El show de María Becerra de las finales de la Kings y Queens League comenzaría después de las 11:30 (horario de Argentina). Luego se disputarán las semifinales y finales de ambas ligas. El evento se realizará en el WiZink Center de Madrid, pero se podrá ver por todas las redes sociales oficiales de la liga, es decir, Youtube, Twitch y TikTok de la Kings League.