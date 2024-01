Tuli Acosta, la cordobesa que “enamoró” a Tinelli y se convirtió en finalista del Bailando 2023

Tuli Acosta y Sandro Leone llegaron a la pista del Bailando 2023 como reemplazo de Noelia Pompa, quien declinó su participación en el certamen. Se dice que la cordobesa fue elegida por Marcelo Tinelli quien la conocía de las redes. Ahora, la pareja se convirtió en la primera finalista del certamen.

La joven streamer y su pareja enfrentaron a Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba en un apasionante duelo. Si bien ambos “la rompieron”, el público decidió que la cordobesa sea finalista con el 63,2% de los votos.

Con este resultado, el equipo se ganó el pase directo y ahora, deberá esperar a su rival que saldrá del cruce que se llevará a cabo este viernes 26 de enero entre Alexis “el Conejo” Quiroga, también cordobés, y Martina Peña contra Noelia Marzol y Jony Lazarte.

TULI ACOSTA, LA STREAMER QUE SORPRENDIÓ AL BAILANDO

Tuli Acosta la rompe en Twitch y TikTok, desembarcó en estas redes sociales durante la pandemia mostrando su talento. Sin embargo, la joven cordobesa no sabía era que esa sería la vidriera ideal para llegar a cumplir el sueño que tiene desde pequeña: bailar.

“Desde que tengo conciencia bailo. Simplemente, la música me llevó siempre a expresarla con el cuerpo. Nació cuando yo tenía tres años. Yo miraba videoclips en la tele y lo que pasaba en los canales que pasan música todo el tiempo, y yo lo que hacía era copiar lo que veía. En ese tiempo miraba siempre a Shakira”, reveló la cordobesa en una entrevista.

Tuli Acosta debutó en el Bailando 2023. Foto: Captura de video

La nacida en Río Ceballos, no se quedó solo con el baile y el 15 de junio lanzó su primer EP: Crisálida, que está compuesto por cuatro tracks (Gimme More, Llueve, No soy yo Eres tú y Calor).

Luego, llegó su participación en el Bailando 2023 donde “la rompió” en cada una de las galas y sorprendió a aquellos que no la conocían. El cuarteto fue el único ritmo que la llevó a la sentencia, aunque logró salvarse y llegó a esta última instancia donde promete invitar a su novio, Lit Killah.