El desgarrador relato de Tuli Acosta sobre el trato de Oky, su exnovio: “Te pasaste de la raya un montón”

Octavio Appo, más conocido en el stream como Oky, fue fuertemente criticado por maltratar a su actual novia, Sasha Ferro, y a la mascota de ella en una transmisión en vivo. En medio de la polémica, resurgió un desgarrador video de Tuli Acosta, su exnovia, donde relataba situaciones similares.

LA POLÉMICA QUE INVOLUCRA A OKY, EL EX DE TULI ACOSTA

Las imágenes en cuestión quedaron registradas en un stream donde se ven situaciones polémicas: Oky quitando buscamente de la cámara a un gato, mascota de su novia Sasha Ferro (25); el streamer insultando a la modelo o golpeándola en un juego.

Todo comenzó cuando la cuenta de X (ex Twitter) del @elejercitodeLAM, que cuenta con casi 500 mil seguidores, publicó el video del músico revoleando el gato y los usuarios se encargaron de agregar recortes de otras situaciones violentas.

Incluso, en una de ellas, Oky agrede a Sasha diciendo: “Bueno, cerrá el orto, dejame hablar a mí”. Ella se pone incómoda y le dice: “Estás muy agresivo vos”. A lo que él vuelve a increparla: “¿Qué me querés corregir?”.

TULI ACOSTA Y UN DESGARRADOR VIDEO CONTANDO LOS MALOS TRATOS DE OKY

Oky y Tuli Acosta estuvieron en una relación durante varios meses hasta que, en 2022, decidieron distanciarse. Si bien la separación no tuvo polémicas, meses después, y con algunos rumores de por medio, la cordobesa se refirió a las razones del quiebre.

La joven fue novia de Oky hasta el 2022. Foto: web

Este video comenzó a viralizarse nuevamente en las últimas horas, donde los usuarios reforzaron las críticas hacia Oky. “La forma en la que se dirigía a mí fue cada vez peor. Dijo textual ‘No me hagas salir a hablar que te parto al medio’. Del momento en que nosotros cortamos yo jamás abrí la boca para hablar mal de vos siempre mantuve lo nuestro bien privado”, decía un fragmento del video de la bailarina.

Luego, apuntó: “Hay algo que me dolió mucho, desde siempre, que fue que me trataste como una busca fama cuando, desde un principio, vos nunca supiste respetar la privacidad de nuestra relación (...). Yo no te dejé de un día para el otro, yo te dejé porque quería un compañero, porque sentía que si yo no me amoldaba a vos y a tus cosas, vos no me acompañabas”.

Finalmente, la joven dejó trascender presuntas situaciones de maltrato y señaló: “Siento que siempre minimizaste mis capacidades para las cosas (...) Vos te pasaste de la raya un montón y me daba vergüenza que mis papás vieran cómo me tratabas”.

TULI ACOSTA Y SU ESTELAR PRESENTE EN EL BAILANDO 2023

Tuli Acosta cuenta con un presente estelar en el Bailando 2023. La joven de Río Ceballos se convirtió, junto a su bailarín Sandro Leone, en una de las finalistas del certamen. Este lunes, competirá contra Noelia Marzol para saber quién es la mejor artista del show.