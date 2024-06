Nati Jota escribió un poema de amor y despertó rumores de un nuevo romance: “Mi chico paréntesis”

Nati Jota, es una de las influencers argentinas más conocidas en las redes sociales, y horas atrás volvió a captar la atención de sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram con un poema que escribió en 2020.

En esta ocasión, el texto en cuestión, titulado “Mi chico paréntesis”, resurgió del pasado, dejando a muchos preguntándose si podría haber un nuevo amor en el horizonte para la conductora de Sería Increíble (Olga en Vivo).

El look que Nati Jota eligió para celebrar sus 30 años Foto: instagram

A través de sus plataformas digitales, Nati no solo comparte su vida diaria, sino que también abre las puertas a sus pensamientos más profundos y sentimientos más íntimos. Al compartir este poema, escrito en el 2020, Nati llevó a sus seguidores en un viaje nostálgico, recordando un vistazo a una parte significativa de su historia personal.

Las reflexiones sobre un vínculo especial que tuvo Nati Jota

En “Mi chico paréntesis”, Nati describe una relación que parece desafiar la lógica y la comprensión convencional. Describe cómo este vínculo es como un idioma propio, separado del resto de su vida, que la transforma y desconcierta. Aunque escrito hace varios años, el mensaje del poema sigue siendo tan conmovedor y auténtico como el día en que lo compartió.

Un elemento destacado del poema es el apodo que Nati le otorga a esta persona especial: “mi chico paréntesis”. Este apodo sugiere que esta relación es una pausa significativa en su vida, algo que le da sentido y, al mismo tiempo, la desconcierta. A través de esta metáfora, la influencer invita a sus seguidores a reflexionar sobre el impacto de las relaciones en sus propias vidas y cómo pueden influir en su sentido de identidad y propósito.

El poema que Nati Jota resurgió y abrió la posibilidad a una nueva relación

En el texto, Nati escribió: “Nuestro vínculo es otro idioma que no puedo comprenderlo ni interpretarlo en relación a lo que tiene que ver con el resto de mi vida. Nada tiene conexión con nada”. Y continúa: “Hasta yo misma me siento otra en esos ratos, esas noches, esos besos”.

El poema antiguo que recordó Nati Jota. Foto: Instagram

“Cuando te vas, unos días no sé bien quién ni qué soy. Después me acostumbro y lo que no entiendo es todo ese momento anterior con vos”, escribió Nati abriendo su corazón. “Hasta que aparecés de vuelta y todo vuelve a tomar sentido y todo vuelve a perder sentido. Y así descrubí que sos mi chico paréntesis”, concluye la influencer.