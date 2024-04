¿Por qué dicen que Nati Jota volvió con Bruno Siri? El ex novio que comparte con Ivana Nadal

Nati Jota es una periodista e influencer argentina de 29 años, que comenzó su carrera a través de Twitter y ganó gran popularidad en las redes sociales. De todas maneras, el gran salto a la fama lo dio en 2015, cuando comenzó a trabajar en ESPN Redes y acrecentó su reconocimiento.

Actualmente, Nati Jota se encuentra trabajando en “Sería Increíble”, el programa de straming de Olga, y además, continúa su trabajo como influencer con más de 2.5 millones de seguidores en Instagram y más de 1.1 millones en Twitter.

El éxito de Nati Jota en las redes sociales Foto: instagram

En cuanto a sus vínculos amorosos, Nati Jota solo hizo pública una relación, la cual mantuvo desde 2017 hasta 2019 con el rugbier, Bruno Siri. Estuvieron juntos dos años, y nueve meses más tarde de su separación, Bruno comenzó una relación con Ivana Nadal, lo cual causó revuelo, ya que Nati e Ivana se conocían.

Nati Jota y Bruno Siri cuando fueron novios

Sin dudas, Nati expresó su sorpresa e incomodad cuando su expareja comenzó una relación con Ivana Nadal, y además, que Ivana, más tarde, haya aclarado que ellas nunca fueron amigas. De todas maneras, ellos se separaron e Ivana Nadal actualmente está en pareja con Nico Neduchal.

Ivana Nadal y Bruno Siri cuando fueron novios

¿Por qué aseguran que Nati Jota volvió con Bruno Siri?

En los últimos días, se volvió viral que Nati Jota le dio like a un posteo de su expareja, Bruno Siri. Cabe recalcar que ellos dos se siguen mutuamente en Instagram, y la periodista subió captura del like y escribió en Twitter: “Wow, no tiene sentido, ¿Qué ha pasado?”.

Nati Jota le dio like a una publicación de su expareja, Bruno Siri Foto: Captura de Twitter

Luego, otra usuaria de Twitter sumo más información y escribió: “Los dos estuvieron el mismo finde en Pinamar con amigos, capaz se reencontraron y se prendió fuego”, y compartió las dos publicaciones de ambos en la ciudad playera, Bruno sí puso la ubicación, Nati no, pero contó en “Sería Increíble” que había estado ahí.