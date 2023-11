El incómodo momento que Nati Jota tuvo que pasar en una entrevista: preguntas desubicadas y polémicos comentarios

Nati Jota es una de las mujeres que pisa más fuerte dentro del mundo del streaming. La periodista comenzó su paso por la transmisión en vivo en Luzu TV, el canal argentino más importante, y a principios del 2023 decidió hacer un cambio en su carrera. Nati actualmente se desempeña como conductora de “Sería increíble” por Olga en Vivo.

Debido a su trabajo y el éxito en las plataformas de las que formó y forma parte, la influencer es invitada a diferentes programas para hablar sobre su carrera y su vida. Esta vez estuvo en “El loco y el cuerdo”, un programa de streaming conducido por Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en el que se habla del deporte desde otra perspectiva.

Los conductores hicieron incómodas preguntas a la invitada. Foto: Captura

Todo comenzó viento en popa, ya que la conductora pudo repasar su camino profesional desde su comienzo en las redes sociales y también habló un poco sobre su vida privada. Sin embargo, todo comenzó a tornarse tenso cuando las preguntas fueron escalando en tono y sobre temas que no tenían que ver con lo profesional.

Nati Jota tuvo una incómoda entrevista en un streaming

Si bien al principio parecía que Nati Jota estaba contando lo que ella quería, luego los conductores la fueron guiando para que responda sobre detalles de su vida privada. Sin embargo, no fueron solo las palabras lo que incomodaron a la periodista, sino también los gestos por parte de “Duka”, el expresidente de Independiente, quien la siguió con la mirada a Nati.

En las redes sociales, los usuarios repudiaron el accionar de los conductores. Foto: Captura

Fue Azzaro quien comenzó con las preguntas sobre su situación sentimental. “No estoy en pareja hace rato”, dijo Nati Jota frente a la consulta del conductor. “Pero ahora no es estar en pareja. Es estar en simultáneo”, sostuvo Ducantezeiler. Sin embargo, las dudas fueron cada vez más incisivas.

“¿Hay muchos pibes que toman Viagra de la edad tuya?”, consultó Flavio. “Nunca me pasó, creo. Me dijeron que me pasó y no me enteré”, sostuvo la influencer. Allí es cuando Andrés lanzó: “Si tienen que tomar Viagra con ella, terminó el mundo, boludo. Prende un fósforo y que explote todo”.

Nati Jota pasó un incómodo momento.

Luego, fue Nati quien decidió ponerse punzante: “¿A qué edad se empieza?”, preguntó sobre el momento de la vida en que se toma la pastilla que ayuda a evitar la impotencia. “No hay edad”, dijo Azzaro. “Vos, ¿Viagra?”, consultó la famosa al expresidente del Rojo. “Jamás en mi vida. Si no tengo con una mujer que me gusta, me pego un cohetazo”, dijo enojado.

Luego fue el periodista deportivo quien indagó sobre la sexualidad de Jota: “¿Te gustan las minas?”. “No particularmente. Me gustan los varones, pero tampoco pongo la cara de asco que vos pondrías si estarías con un chabón. ¿Me explico? Viste que, en general, el hombre heterosexual te dice no, ni en pedo, pero yo te digo ‘por ahora no’”, respondió la rubia.

La periodista es conductora de "Sería increíble" en Olga en Vivo.

No satisfecho con la respuesta, Azzaro preguntó: “¿Te diste un beso alguna vez con una mujer?”. “Sí, me parece divertido”, admitió Nati Jota. Luego, fue “Duka” quien intervino con una polémica frase: “Estás preguntando boludeces. Preguntale si tuvo sexo oral con una mujer”. “Ay, Duka”, dijo la famosa muy incómoda.