Flavio Azzaro lanzó una fuerte bomba contra el Pollo Vigniolo y el Pipa Benedetto: “Disimuló muy bien que se quiso quedar en Boca”

Mientras Boca Juniors disfruta de un período sumamente alentador bajo la dirección de Jorge Almirón, tras el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Flavio Azzaro volvió a arremeter contra Darío Benedetto y Sebastián “Pollo” Vignolo debido a su vínculo extrafutbolístico.

El conductor estrella de ESPN ha vertido innumerables elogios sobre el jugador en repetidas ocasiones, lo que le ha acarreado críticas considerables a través de plataformas de redes sociales, que no le han sido perdonadas, además, de su vínculo con el representante del “Pipa”.

Azzaro pronosticó un "final de los canales de deportes". (Collage).

En las últimas horas, Azzaro reaccionó a una entrevista de Benedetto en el programa de Vignolo y estalló contra el futbolista en un video compartido en su canal de YouTube. Utilizando diversos fragmentos en los que el conductor de F90 resalta el desempeño destacado del delantero en el equipo “Azul y Oro”, Azzaro lo critica sin restricciones ni censura.

“Disimuló muy bien que se quiso quedar en Boca”, la crítica de Azzaro a Benedetto

La videoreacción de Azzaro tiene como eje central el flojo rendimiento que ha mostrado Benedetto desde su vuelta a Boca. El periodista comenzó reclamando por las excusas que el delantero usó para argumentar sus actuaciones durante el último tiempo: “Todos tenemos problemas. Yo, cuando dije lo que dije de Messi, tenía ataques de pánico, ¿Me voy a excusar en eso? Y la verdad que no gente, vos seguramente debés haber tenido problemas en tu laburo y no te preguntaban si apretaste o no apretaste el botón que tenés que apretar porque te peleaste con tu mujer o por lo que sea que te esté pasando”.

En esa línea agregó: “La verdad gente es que nosotros no podemos andar especulando con cómo está o no está la cabeza de un jugador. Es un jugador profesional, que gana como tal, que viste la camiseta de uno de los clubes más importantes del mundo y yo lo juzgo como eso”.

Por último, a lo largo de su extensa reacción, Azzaro hizo foco en una frase de Vignolo sobre las ganas de Benedetto de quedarse en Boca, que lo hicieron estallar. “En la entrevista, Vignolo dijo que es que Benedetto el que se quiere quedar en boca y siempre se quiso quedar en Boca. Lo ha disimulado muy bien benedetto que siempre se quiso quedar en Boca, bastante bien”, sentenció.

“De hecho, Sebastián Vignolo hace poquito tiempo dijo en su programa: ´guarda porque benedetto, el día que arregló cavani, guarda porque benedetto podría irse a México. Los representantes de Darío Benedetto le estaban diciendo para que instale eso porque sentía que desde arriba no lo querían. Entonces, ¿Cuánto quería quedarse?”, concluyó.