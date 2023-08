La insólita comparación que hicieron entre La Bombonera y una pelicula de zombies: “Se te vienen encima”

La Bombonera destaca como uno de los emblemáticos estadios en el fútbol argentino. La casa de Boca Juniors, trasciende fronteras y se erige como un terreno de juego formidablemente desafiante para los distintos equipos de la liga local. Este desafío fue recientemente destacado por Alejandro Medina, arquero de Arsenal de Sarandí, quien se rindió ante la atmosfera “Xeneize” y dio detalles de lo que significó para él como hincha vivir la experiencia de jugar contra Boca.

“Siempre soñé con jugar en la Bombonera, enfrentarme a esos titanes y conocer a Oscar Córdoba”, mencionó Medina el pasado lunes. El año pasado, en la primera jornada de la Liga Profesional, Medina cumplió parte de ese sueño cuando Arsenal se enfrentó a Boca en La Bombonera, perdiendo 2-1.

En ese momento, la emoción de Medina se comparó a lo que vivió de adentro de la cancha con la trama de una película de zombies. “Cuando jugamos en la Bombonera y perdimos 2-1, cuando Pittón marcó el 2-1 mientras estábamos 2-0 abajo... Pensé ‘esto es como Guerra Mundial Z’. ¿Te acordas cuando los zombies empezaban a avanzar? Era así, venían hacia ti sin piedad. La comunicación con los compañeros era difícil y me quedó ese zumbido en el oído. Sentía que en cualquier momento el campo podría colapsar”, reveló asombrado el portero de Arsenal.

“Después del partido, mi hermano me envió un mensaje y me hizo caer en la realidad. Me dijo: ‘¿Te diste cuenta de dónde jugaste?’ Mi hermano también es fanático de Boca, y el más joven también. ‘Mira lo que lograste’, me decían”, confesó Medina. Con esta experiencia única en la Bombonera, el sueño del arquero se hizo realidad y dejó una impresión imborrable en su memoria.

El fanatismo de Medina por Boca

“Si, soy hincha de Boca. Mi hermano y mi abuela Juana eran hinchas de Boca. Por el lado de mi viejo son hinchas del Rojo, como mi vieja. Pero los hijos le salimos hincha de Boca”, reconoció el arquero del “Arse” a fines de 2021.

Alejandro Medina y su esperanza para Arsenal (Prensa Arsenal)

Ya en aquel momento revelaba su deseo por conocer la Bombonera. “No la conozco, no va a faltar oportunidad estoy más que seguro”, dijo. Meses después, el 5 de junio del 2022, se le cumplió el sueño, aunque con mala fortuna para él, dado que el Xeneize se llevó la victoria por 2-1 con goles de Agustín Sández y Sebastián Villa.