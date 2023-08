“Pipa” Bendetto habló sobre el posible cruce con Agustín Almendra y aseguró que tomó una contundente decisión

Luego de que Agustín Almendra se fuera de Boca en condición de libre para sumarse a Racing, Darío Benedetto compartió sus sensaciones sobre el próximo encuentro que los enfrentará cuando el “Xeneize” y la “Academia”, se crucen en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

Cuando se le pregunta acerca de la posibilidad de enfrentarse al joven centrocampista de Racing, el “Pipa” suavizó la disputa que tuvieron en el pasado. “No planeo un abrazo, pero sí lo saludaría. Coincidimos mientras entrenaba en Boca. No queda ningún resentimiento. Él y yo sabemos lo que sucedió, nos estrechamos las manos y seguimos adelante”.

“Sobre ciertos temas no puedo hablar, pero mantengo respeto por los directivos y entrenadores. No me arrepiento de lo sucedido. Quizás fui demasiado hablador, pero no me arrepiento. El grupo está al tanto de los detalles”, reveló el experimentado delantero del “Xeneize” en conversación con ESPN.

“Almendra tenía un talento excepcional, pero después surgieron problemas. Él es consciente de sus errores. Aún tiene tiempo, ya que es joven. En mi opinión, sigue siendo un crack”, expresó Benedetto antes del emocionante choque en el torneo internacional que determinará a uno de los cuatro semifinalistas.

Cuál fue el problema entre Benedetto y Almendra

En el año 2021, Agustín Almendra brillaba como una joya en bruto en el conjunto de La Ribera. Miguel Ángel Russo encontró una respuesta en el mediocampo conformado por Cristian Medina, Alan Varela y el propio Almendra. Pese a la expectación que generó entre los hinchas, no era indispensable en Boca. Esto quedó en evidencia cuando Sebastián Battaglia decidió separarlo en febrero de 2022 tras una intensa discusión en un entrenamiento previo al debut en la Copa Argentina contra Central Córdoba de Rosario.

La actitud de Almendra, quien en 2020 había dejado de entrenar durante cuatro meses buscando una transferencia internacional, no fue bien recibida en el seno xeneize. Darío Benedetto, uno de los líderes del equipo, se encargó de comunicarlo públicamente.

“El equipo respalda la decisión del entrenador y el Consejo de Fútbol. Hay situaciones que trascienden límites y creemos que la decisión tomada es correcta. Estamos tranquilos, contamos con un grupo humano agradable y una competencia saludable. Era necesario cortar esto de raíz, y así se hizo”, explicó Benedetto.

Sin embargo, la declaración más contundente llegó minutos después por parte del Pipa: “El caso de Agustín es irreversible, pero con Alan (Varela, quien también cometió una falta de disciplina) debemos ayudarlo a comprender. Necesitamos respaldarlo independientemente de la decisión que haya tomado. Le será útil”.

El joven mediocampista respondió no verbalmente, sino a través de las redes sociales. En primer lugar, dejó de seguir al delantero y a Carlos Izquierdoz, quien fuera capitán, en Instagram. Después, dio “Me gusta” a un tuit que criticaba enérgicamente al exjugador de Arsenal. “¿No decía que Boca es demasiado grande para jugar? Madre mía... Benedetto se desmoronó rápido”, rezaba el mensaje.

El estado de Almendra contra Benedetto Foto: redes

Finalmente, Almendra culminó su respuesta con una publicación sobre la lealtad, concepto que el goleador tenía tatuado en el lado derecho de su frente. “En la lealtad no hay términos medios. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”, expresaba la reflexión, en línea con la perspectiva sobre de la actitud del Pipa.