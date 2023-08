El polémico video de Racing para presentar a Agustín Almendra que enfureció a los hinchas de Boca: “Antes en la tribuna”

La salida de Agustín Almendra de Boca no fue para nada buena, el club que lo formó y donde debutó en primera división no obtuvo ningún rédito de su pase a Racing, por lo que los hinchas xeneizes no dudan en mostrar su enojo con el volante.

Después de un largo tiempo, Almendra fue presentado de manera oficial en La Academia, que dejó un curioso mensaje junto a un video que hizo enfurecer aún más a los hinchas azul y oro. ¿Cómo lo recibirán en La Boca por Libertadores?

La presentación de Almendra en Racing y el enojo de los xeneizes

Agustín Almendra fue presentado oficialmente en Racing. A través de un video, la Academia anunció al flamante refuerzo que llevará un dorsal con mucha historia en Avellaneda, el 22 de Diego Milito.

Agustín Almendra junto al presidente de Racing, Víctor Blanco Foto: Prensa Racing

Pero además de ese detalle, junto al video, el club de Avellaneda escribió: “Antes en la tribuna, hoy en el campo de juego. Almendra ahora está en su casa”, en alusión al fanatismo del volante por el conjunto albiceleste.

Almendra no se fue de la mejor manera del Xeneize, estuvo un año “colgado” luego de decidir no firmar la renovación de su contrato y finalmente eligió salir por la puerta de atrás, con el pase en su poder, algo que no cayó muy bien en los hinchas de Boca, y el mensaje del equipo albiceleste no hizo más que arrojar más leña al fuego.

El fútbol reencontrará a Agustín Almendra y Boca, los de Gago enfrentarán al equipo de Jorge Almirón por los cuartos de final de Copa Libertadores y el recibimiento de La Bombonera seguramente no será de lo mejor.