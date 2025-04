Debutó en Boca, pasó por Racing y ahora es peluquero tras una carrera en el fútbol argentino

La trayectoria de los futbolistas profesionales a menudo toma rumbos diversos una vez finalizada su carrera deportiva. Si bien muchos optan por mantenerse ligados al ámbito del fútbol desde roles técnicos o directivos, otros eligen caminos profesionales completamente diferentes. Este es el caso de Ricardo “Tito” Noir, un ex jugador con pasado en Boca Juniors y Racing Club, quien ha sorprendido al incursionar en el mundo de la peluquería.

Ricardo Noir debutó en Boca Juniors en el año 2008, en un encuentro frente a Racing Club, donde marcó el gol decisivo para la victoria de su equipo. A pesar de un inicio prometedor, una serie de lesiones limitaron su continuidad en el club “Xeneize”. Posteriormente, desarrolló su carrera en diversas instituciones de Sudamérica, incluyendo Racing, Newell’s Old Boys, Banfield, Belgrano, Huracán y Universidad Católica de Chile. Su último club fue el Paysandú de Uruguay, donde concluyó su etapa como futbolista profesional en 2022.

La vida después del fútbol

Tras su retiro del fútbol, Noir decidió emprender un nuevo camino profesional en su ciudad natal, Villa Elisa. Su elección se orientó hacia la peluquería, una actividad que, según sus propias declaraciones, le atraía desde su juventud y que ahora disfruta como una ocupación.

Ricardo "Tito" Noir en su paso por Racing.

En diálogo con el medio Clarín, Noir explicó su motivación para este cambio de rubro: “Los primeros dos meses después del retiro los tomé como vacaciones... Era todo lindo hasta que me cayó la ficha que ya había perdido la adrenalina... y caí en un bache”. Fue entonces cuando retomó su interés por la peluquería, convirtiéndola en un pasatiempo que comparte con amigos.

Noir enfatizó que su incursión en la peluquería no responde a una necesidad económica, sino a un gusto personal. “No me interesa tener un local, sino que lo hago en mi casa porque me gusta y gracias a Dios no tengo la necesidad económica de hacerlo. Aprobé un curso certificado para ser lo más completo posible”, añadió el exfutbolista.

El delantero "Tito" Noir, ex Belgrano y su actualidad. (Collage).

La carrera de Tito Noir en números

Durante su carrera como jugador, Ricardo Noir disputó un total de 259 partidos, en los que convirtió 35 goles y brindó 14 asistencias. Además, obtuvo títulos como el Torneo Local y la Recopa Sudamericana con Boca Juniors, y la Supercopa de Chile con la Universidad Católica.

La transición de Ricardo Noir del fútbol profesional al mundo de la peluquería representa un ejemplo de las diversas trayectorias que pueden tomar los deportistas al finalizar su carrera. Su historia destaca la posibilidad de explorar nuevas pasiones y encontrar satisfacción en ámbitos diferentes al deporte de alto rendimiento.