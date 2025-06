El astrólogo de Boca lanzó una alarmante predicción sobre el futuro de Marcelo Gallardo en River: “Lo van a...”

Boca se despidió del Mundial de Clubes luego de igualar ante Auckland City, mientras que River aún tiene chances y se enfrentará al Inter para definir su continuidad en el certamen. De cara al duelo del miércoles, el astrólogo de Boca, Giorgio Armas, sorprendió con una contundente predicción.

River y su entrenamiento antes del partido con Inter de Italia. (Prensa River)

Esto fue lo que predijo el astrólogo de Boca sobre el futuro de River en el Mundial de Clubes 2025

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el astrólogo lanzó una advertencia que no pasó desapercibida: “Que el hincha de River no disfrute mucho la eliminación de Boca. Recuerden que Gallardo tiene a Mercurio retrógrado, los van a limpiar pronto. Además, si mañana clasifican es por Monterrey”, escribió.

Marcelo Gallardo, DT de River, en Ecuador. (River).

El Millonario está obligado a ganar para asegurar su pase a la siguiente fase. En caso de empate o derrota, su clasificación dependerá del duelo entre Rayados y Urawa Red Diamonds, equipo que ya no tiene chances. Si los mexicanos pierden ante los japoneses, River avanzará en la competencia.

Qué tiene que suceder para que River avance en el Mundial de Clubes 2025

El equipo de Gallardo se juega su futuro en el certamen y estas son todas las combinaciones posibles para clasificar:

Si le gana a Inter : se clasifica directamente, sin depender de otros resultados.

Si empata 0-0 : necesita que Monterrey no gane.

Si empata 1-1 : dependerá de la diferencia de goles que obtenga Monterrey en su partido. Si Monterrey gana 3-1 o por más diferencia : River queda eliminado. Si Monterrey gana 2-1 : River clasifica. Si Monterrey gana 3-1 exacto: la clasificación se define por el Fair Play (cantidad de tarjetas).