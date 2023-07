Nati Jota reveló un detalle inesperado y abrió el debate en Twitter: “Cada vez que quiero ver una peli...”

En medio del furor por el estreno de “Barbie”, los famosos también se sumaron a la moda del color rosa y nadie se quiere perder la aclamada película que ya lidera todos los cines del mundo. La conocida influencer Nati Jota decidió opinar sobre el fenómeno que es tendencia.

La famosa recurrió a su cuenta de Twitter, donde es común que exprese lo que piensa, para confesar un detalle inesperado sobre sus salidas al cine. La verdad es que Nati no va al cine porque antes analiza cuánto dura la película y eso es lo que decide si va o no.

Qué dijo Nati sobre ir al cine

La influencer escribió: “Cada vez que quiero ver una peli en el cine (casi nunca), me fijo cuánto dura para terminar de definir si voy (nunca). Ese es mi level de ansiedad. Me parece casi una locura saber que tengo que estar dos horas sentada en el mismo lugar sin tener el control si pausar, frenar o con culpa de irme”.

La confesión inesperada, rápidamente invitó a sus seguidores a interactuar y muchas personas se sintieron identificas con la famosa, aunque otras salieron al cruce. Entre el debate que se generó en la red social varios usuarios agradecieron a Nati por exponer lo que a ellos también les pasa.

“Me pasa exactamente lo mismo. No me imagino estando 3 horas sentado en el cine”, “Son dos horas sin agarrar el celular, lo pienso y ya me da ansiedad”, “Gracias por exponer lo que me pasa. Creí que era la única con ansiedad de ir al cine. Detesto ir”, fueron algunos de las respuestas de los usuarios.

Otros salieron a opinar lo contrario y manifestaron su enojo con la influencer: “Es increíble como siempre te la arreglas para tener la peor opinión posible para absolutamente todo”, “Eso no es ansiedad, simplemente no sabes disfrutar de una película”, entre otros mensajes que negaron pasar por la misma situación que Nati.