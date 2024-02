Este fin de semana, Nati Jota y Nacho Castañares fueron noticia por un video que se hizo viral en donde se los pudo ver muy juntos en un boliche. Rápidamente, en las redes sociales comenzaron a crecer los rumores de romance entre la conductora de Olga y el ex participante de Gran Hermano.

El sospechoso momento quedó registrado por Denisse Gonzalez, la ex hermanita, cuando se encontraba en un boliche con Nati Jota, Nacho y El Cone. El acercamiento de la conductora hacia el finalista de la edición pasada del reality show dio de qué hablar y, finalmente, ambos enfrentaron los rumores de romance.

Durante el programa al aire de Sería Increíble, Nacho apareció frente al estudio de Olga y sorprendió a Nati Jota. Por supuesto, sus compañeros no tardaron en bromear con que “se le juntó el ganado”, ya que también estaba presente Gastón Edul.

Luego, ambos protagonistas del polémico video explicaron lo que sucedió el fin de semana. Nacho confesó que fue a un boliche, donde coincidió con Nati Jota y luego fueron juntos a otra discoteca. Incluso, revelaron que el ex de La Tora la llevó hasta su casa.

Nati Jota fue vista muy cerca de un ex Gran Hermano.

La explicación de Nati Jota sobre su polémico video con Nacho Castañares

“Me acerqué al oído porque la música alta, uno cuando se comunica, sino no se escucha”, explicó la conductora. Por su parte, el ex Gran Hermano aseguró que “estaba mirando para abajo” y reveló: “No me acuerdo qué me dijo”.

La llamativa reacción de Nati Jota tras su polémico video con Nacho Castañares que alimentó los rumores de romance Foto: Twitter

Pero no quedó todo ahí. Lejos de salir a aclarar la situación, Nati Jota optó por alimentar los rumores con un mensaje muy llamativo. “Me gusta cualquier cosa que tenga una remera oversize”, escribió en su cuenta de Twitter (ahora X). Rápidamente, sus seguidores remarcaron que Nacho suele usar remeras de ese estilo y lo tomaron como una indirecta muy sugerente.