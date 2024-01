Nati Jota se sinceró sobre su historia con Nico Occhiato y reveló quién es el famoso que le gusta de verdad

Tras la confirmación de que Occhiamin, uno de los shippeos más fuertes de las redes sociales, era real, los fanáticos de Luzu TV no paran de hacer contenido sobre el tema. Pero no fueron los únicos que se refirieron al romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, sino que Nati Jota, excompañera de ambos, habló sobre la relación.

Jota abandonó el canal de streaming más importante de Argentina para irse a Olga en Vivo, la competencia liderada por Migue Granados. Allí, la periodista se desempeña como conductora de Sería Increíble y trata de hablar lo menos posible de su trabajo anterior. Sin embargo, tras la noticia del noviazgo de Occhiato y Peña, decidió hacer unas polémicas declaraciones.

Flor Jazmín y Nico Occhiato mostraron su primera foto juntos luego de confirmar su relación Foto: instagram/florjazmin

Qué dijo Nati Jota sobre la relación de Nico Occhiato y Flor Jazmín

Si bien el mismo día que la pareja confirmó el romance Nati Jota salió a felicitarlos por X (ex Twitter), esta vez habló en vivo y despertó la polémica. Consultada por Eio Moldavsky, su compañero, sobre si estuvo enamorada de Nico, Nati contestó: “Yo cuando estaba en Nadie dice nada jodía mucho con Nico, como que le tiraba onda”.

“Realmente siempre fue un chiste y, de hecho, son esas cosas del aire, que van creciendo al aire y que yo me daba cuenta que divertía a la gente y a Nico. Uno trata de que sus compañeros se diviertan, primero que nada, entonces empecé a tirar y joder por ahí”, aclaró Jota.

Sin embargo, aseguró que no eran sentimientos reales: “Nunca tuvo ningún tipo de sustento en la realidad, pero mucha gente creía que era real”. “Si hubiera sido real, me cuesta hacer chistes”, sostuvo la periodista.

Nati Jota y Nico Occhiato Foto: instagram

Luego, aseguró que ya sabía sobre el romance de sus excompañeros: “Yo medio que ya lo sabía porque soy amiga de los otros chicos y me hablo. No lo sabía particularmente por ellos”. “Me cuesta imaginármelos juntos porque cuando hacíamos el programa, ellos tenían otro tipo de vínculo”, confesó Nati.

Quién es el verdadero crush de Nati Jota

Mientras hablaba sobre el romance de los conductores de Luzu TV, uno de los compañeros del programa de Nati Jota bromeó con Gastón Edul. “Por eso no querés joder con Edul, porque te gustaba de verdad”, dijo Homero Pettinato. “Me gustaba Edul de verdad, es verdad”, confesó Nati.

Nati Jota y Gastón Edul. Foto: Gentileza

La conductora tuvo diferentes cruces con el periodista deportivo, quien parecía que, por un momento, estaba intentando conquistarla. Sin embargo, esa relación no llegó a concretarse ya que poco después estaban vinculándolo a Gastón con Coti Romero, la exparticipante de Gran Hermano.