Duki y Coscu se unieron en un stream el 16 de mayo, y el artista respondió a toda clase de preguntas por parte del streamer, quien suele hacer entrevistas a todos aquellos que pasan por su canal.

Durante el tiempo que compartieron, se tocaron diversos temas como ropa, deporte, colores y música. Ante la pregunta de cual es la prenda preferida del cantante, Duki respondió: “El shorcito toda la vida. Los shorcitos así, corte basket”, una sorpresa para Coscu, que entre risas afirmó pensar que su respuesta sería “zapatillas”.

En cuanto a su equipo de fútbol, el cantante afirmó: “De chiquito era de Independiente. Después dejé de mirar fútbol. Tenía catorce o quince y creo que estaba jugando un partido contra Defensa y Justicia, y estaba jugando Mancuello solo, literal era Mancuello contra diez. Y terminó el partido, como que me puse mal, y dije ‘Uy ¿Qué onda?’ Me la bajó que me ponga mal y dije ‘No puede depender mi ánimo de un partido de fútbol que yo en realidad al fin y al cabo no puedo cambiar mucho. Obvio le puedo poner fe, alentar al equipo, pero si mi equipo no juega piola nunca voy a cambiar nada’. Entonces como que eso me dio paja y me desaferré”.

Por otra parte, agregó que su deporte preferido es el básquet, ya que lo había jugado desde chico. Informó que actualmente, de la NBA hinchaba por Chicago Bulls: “Por que me gusta el plantel. Pero nunca me gustaron los Chicago, soy re anti Jordan, anti LeBron, a mi los héroes no me caben”.

Más avanzado el stream, llamaron también a Momo, Lit Killah y Emilia Mernes, para que jueguen con ellos en vivo. En la conversación con su novia, Duki contó que ella le habría contado el final de GOT, serie que estaban viendo juntos.

Emilia Mernes habló sobre sus trastornos alimenticios en el stream de Coscu

Emilia Mernes estuvo presente en un stream con Coscu y habló sobre los problemas alimenticios que sufrió debido a los estándares de belleza socialmente impuestos.

“Yo no me ponía manga corta porque decía ‘tengo los brazos más gordos’ y la gente me iba a juzgar por eso” confesó durante la charla con el streamer.

También contó que “tenía atracones cuando comía”, algo muy común en personas con desórdenes alimenticios.

Finalmente dejó un importante mensaje para la audiencia juvenil. La cantante de Nogoyá promovió la autoaceptación y criticó a los estereotipos femeninos: “Son cosas que te impone la sociedad, son estúpidas.”