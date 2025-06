Casi 4 años después, salió a la luz el escandaloso motivo de la separación entre Brenda Asnicar y Duki.

Brenda Asnicar fue entrevistada en Intrusos, el programa de América TV, donde no esquivó ningún tema y se animó a hablar de todo, incluida su vida amorosa. La actriz mantuvo un breve pero intenso romance con el trapero Duki, previo a que él iniciara su actual relación con Emilia Mernes.

El vínculo entre ambos artistas se extendió por aproximadamente un año y, tras confirmar su separación, cada uno optó por seguir su propio camino. En aquel entonces, la pareja eligió no hacer comentarios públicos sobre la ruptura. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer declaraciones de ambos que arrojaron luz sobre lo sucedido.

Brenda Asnicar y Duki

En su momento, cuando Duki fue consultado sobre lo ocurrido con la relación, se limitó a decir que la separación había sido un alivio, sin dar demasiados detalles al respecto. Por su parte, Brenda Asnicar expresó que se encuentra soltera y que está disfrutando de esta etapa de su vida.

La razón por la que cortaron Brenda Asnicar y Duki

Aprovechando su buena predisposición para hablar, el cronista le preguntó a Brenda si ya había logrado superar la ruptura con Duki. “Es una lástima que no se ve mi sonrisa en este momento, pero estoy sonriendo en este momento. Estoy bien”, respondió la actriz, sin entrar en detalles, y con el barbijo puesto, ya que la entrevista tuvo lugar en plena época de pandemia por el Covid.

El periodista, con ganas de profundizar un poco más, insistió con otra pregunta sobre la relación, pero Brenda respondió con una frase inesperada: “Andá, sembrá un árbol y después yo te contesto”, lanzó, dejando al movilero sorprendido. Luego agregó: “Yo sembré 150 árboles y ahora me estoy encargando de que todos siembren árboles. Hay que saber canalizar la energía. La gente debería mirar más la naturaleza que las redes sociales”.

El duro descargo de Brenda Asnicar contra sus críticos que generó revuelo: “Patéticos”

Para cerrar, Brenda dejó en claro que no tiene intención de hablar sobre su vida privada y que no va a dar explicaciones sobre el tema. Una vez más, recurrió a una respuesta fuera de lo común: “A nadie le importa que me separé. Igual, a la gente que habla le diría que plante árboles”, concluyó.