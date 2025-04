El duro descargo de Brenda Asnicar contra sus críticos que generó revuelo: “Patéticos”

Brenda Asnicar es de las actrices infantiles más queridas en Argentina. Tras debutar en la televisión a los 11 años, la actriz alcanzó el estrellato con el papel de Antonella en “Patito Feo” y consolidó su trayectoria en el mundo de las cámaras y el canto.

“Yo vivo mi vida y los que juzguen, allá ellos. Yo trato de ser full honesta y sincera con lo que hago. Y cuando veo que todo se pone medio caliente no me engancho ni leo porque la verdad que a los haters ni cabida”, reflexionó la artista sobre la fama en una entrevista.

La historia de Brenda Asnicar ha quedado marcada por proyectos internacionales, nuevos libros y algunas críticas de por medio. Esto último se reveló en las últimas horas, cuando un medio de comunicación la acusó de sufrir anorexia.

Las duras críticas que padeció Brenda Asnicar

El hecho ocurrió en la tarde del 23 de abril, cuando un medio publicó una nota bajo el título "Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?“. Este escrito hacía alusión al peso de la cantante.

El descargo de Brenda Asnicar

"Sin embargo, cada vez que vuelva por estas tierras -las suyas- un tema surge una y otra vez: su extrema delgadez. Como madres preocupadas, las redes sociales saltan alarmadas cada vez que alguna foto suya deja en evidencia su anatomía extremadamente flaca", destacó la nota.

Este escrito generó revuelo en redes sociales, al punto que Brenda Asnicar salió en su defensa a través de unas historias de Instagram. “¿A ustedes les parece? Estoy harta. Desde que soy una niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de algunos medios (...) Son patéticos, soy una mujer que trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo", sentenció la ex Patito Feo con enojo.

El descargo de Brenda Asnicar en sus redes sociales

Además de su escrito presentado, la cantante subió un video en relación contra sus críticos. “A mí no me gusta hacer estas cosas, pero aprovecho de darles mucho cariño a todas/todes que sufren cualquier tipo de enfermedad (...) es muy duro. No sabía que iba a ser víctima de todas estas injusticias”, aseveró.