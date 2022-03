Emilia Mernes estuvo presente en un stream con Coscu y habló sobre los problemas alimenticios que sufrió debido a los estándares de belleza socialmente impuestos.

“Yo no me ponía manga corta porque decía ‘tengo los brazos más gordos’ y la gente me iba a juzgar por eso” confesó Emila Mernes durante la charla con el streamer Coscu.

También contó que “tenía atracones cuando comía”, algo muy común en personas con desórdenes alimenticios.

Finalmente dejó un importante mensaje para la audiencia juvenil. La cantante de Nogoyá promovió la autoaceptación y criticó a los estereotipos femeninos: “Son cosas que te impone la sociedad, son estúpidas.”

Emilia Mernes estrenó su nuevo single “Cuatro Veinte”

Emilia Mernes compartió su nuevo single “Cuatro Veinte” con un videoclip oficial a cargo de Federico Cabred. La artista de Nogoyá había adelantado esta nueva canción en el Lollapalooza Argentina 2022.

“No son cuatro y veinte pero lo vamo’ a prender” dice Emilia Mernes en el comienzo de “Cuatro Veinte”, su nueva canción. Mientras, en el videoclip dirigido por Fedrico Cabred, la cantante de Nogoyá camina por una vereda paseando perros.

Lookeada con una minifalda camuflada y su cabello recogido en una sola colita, Emilia llega a un set de grabación y se transforma. Junto a un grupo de bailarinas, la cantante despliega una coreografía al ritmo de su nuevo single.

“Cuatro Veinte” continúa con el sonido de reggaetón que caracteriza a la artista, con la estética del pop de los 90 y muchos tonos pasteles.