Tiago PZK estuvo como invitado en “Momingo”, segmento que lleva adelante Momo Benavides en Twitch, y reveló que le gustaría ser “Lionel Messi por un día”. A su vez, contó intimidades de la convivencia con Rusherking y Lit Killah y habló sobre el ataque de pánico que sufrió por el acoso de los fans.

//Mirá también: Duki en España: así fue su primer show

“Me gustaría ser Messi por un día, porque entendería realmente lo que es estar en sus zapatos. Es una de las personas con más presión en el mundo”, dijo Tiago PZK en la entrevista con Momo.

Por otra parte, el artista de trap reveló que sufrió un ataque de pánico durante unas vacaciones familiares en Bariloche, debido al acoso de los fanáticos. “Tuve un día muy feo, fui de vacaciones a Bariloche con mi hermana y mi mamá. Fuimos a El Bolsón y fue otro nivel, la gente me filmaba comiendo, me tiraban de la remera, me ponían el celular en la cara y me decían que cante. En el centro se puso heavy”, relató.

Y agregó: “Ahí sentí la presión y me agarró un ataque de pánico, salí a correr sin dirección, se me cruzó un auto y casi me choca; me senté en un pasillo de un monoblock y me puse a llorar, la gente pasaba y me sacaba fotos llorando desconsolado. Ahí entendí la poca empatía que tiene la gente”.

//Mirá también: Naicen, sobre una posible FMS Uruguay: “Estamos dando los primeros pasitos”

Por último, Tiago PZK contó intimidades de la convivencia con Lit Killah, Rusherking y FMK: “Lit es fanático de los palitos de agua y Rusherking del Serenito, no se lo podés tocar. Un día volvió después de dos días y hubo una re discusión porque no estaba el Serenito. Tiene que haber hielo porque a veces pinta escabiar, la heladera es un desastre”.