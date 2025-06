El rotundo cambio físico de Tiago PZK: apostó por un nuevo look y dejó sin palabras a sus fans

Tiago PZK volvió a llamar la atención, pero esta vez no fue por un nuevo tema ni por una colaboración explosiva. El cantante apareció en un show en Monterrey y sorprendió a todos con un look completamente renovado, dejando atrás su clásico estilo.

El video que se viralizó en TikTok desde la cuenta boredbarbs muestra a Tiago interpretando “Piel”, su canción junto a Ke Personajes, con un outfit total black y una energía imparable.

Tiago PZK llega al Bioceres Arena en el marco de su Gotti A Tour.

El nuevo cambio de look de Tiago PZK

Vestido con una bermuda larga negra, remera oversize con hombreras y borcegos, el artista se mostró cómodo y seguro con su nueva imagen. Pero lo que más impactó fue su nueva cabeza rapada y teñida de un rubio anaranjado que nadie esperaba. A pesar del cambio radical, el carisma que lo caracteriza a Tiago PZK sigue intacto, algo que los fanáticos celebraron con entusiasmo en los comentarios.

“Ese niño solo inspira ternura”, escribió una usuaria. Otro comentario que se repitió fue: “Re cambiado está el pibe”, dejando en claro que el nuevo look no pasó desapercibido. También hubo quienes destacaron el tema que interpretaba: “¡Qué buen temaaaaa, me encanta! Besos Tiago”.

Tiago PZK.

Cada uno de sus movimientos, tanto musicales como estéticos, es seguido de cerca por sus millones de seguidores. Este nuevo look marca una nueva etapa, quizás previa al lanzamiento de material inédito o al anuncio de una gira. Por ahora, él no dijo nada al respecto, pero sus fans ya están especulando.