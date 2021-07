Naicen no tuvo pelos en la lengua al referirse a la actualidad del freestyle en Uruguay y reconoció que si bien “se están dando los primeros pasos”, aún “no es algo masivo” que llame la atención de otros países. No obstante, se tiene fe y piensa que el camino que se está llevando es el correcto.

En una entrevista con Vía Urbano, el freestyler uruguayo se refirió a la posibilidad de hacer la FMS Uruguay y afirmó: “No es algo masivo acá, estamos dando los primeros pasitos, te tienen que ver todos los países de alrededor. Uruguay todavía no tiene esa atención, no se si sería rentable. Ojalá que algún día se dé y que haya un mercado del freestyle”

Asimismo, Naicen también habló de la Red Bull Uruguay 2021 y aseguró que este año “va a estar mucho mejor que la edición pasada por la gente que hay” y agregó que “va a estar más picante seguro”.

“El freestyle ya llegó desde hace años a Uruguay, hubo un crecimiento. El Quinto Escalón nos dió reconocimiento, aca fue un furor desde 2013. En 2015 lo mismo pasó con el trap, con Peke 77 y Mesita”, analizó el artista uruguayo, quien reconoció que su música “no tiene la misma llegada que su freestyle”.

Con respecto a los formatos de las competencias, dijo que “está bueno que siempre haya una innovación” y destacó el 7 to punch al mencionar que “está buenísimo”. A su vez, manifestó que el formato FMS es el que más le gusta.

Al ser consultado sobre sus proyectos para el 2021, Naicen explicó que no piensa encerarse en un género aunque afirmó que va a seguir haciendo trap y rap. “Nunca me encerré en algo, voy dependiendo de lo que me pasen los beatmakers y hacerlo recíproco, eso depende de la música que yo vaya a hacer. Trap y rap voy a seguir haciendo. En relación al freestyle es seguir metiéndole”, dijo.

Admiración por Acru

Por otra parte, Naicen habló de sus refrentes en el freestyle y mencionó a Acru como uno de sus favoritos en la escena.

“En lo que es batalla no me llama mucho, pero Acru en el freestyle es muy bueno, es el mejor, tiene una soltura que le da un toque mágico”, aseguró.

Y agregó: “En todo momento está soltando algo poético, es escucharlo y te das cuenta porque es el mejor, puedo escucharlo todo el día entero”.