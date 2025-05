Del Carlos Paz al Movistar Arena: freestyler “Mono Strong” abrirá el show de Paulo Londra

La historia de Mono Strong, un freestyler de 24 años de Villa Carlos Paz, es de esas que parecen salidas de una película. Hace apenas dos meses, ganó una batalla de freestyle en el Paseo Sobremonte, en Córdoba capital. Lo que no sabía era que el jurado del evento, nada menos que Paulo Londra, anunciaría en ese momento un premio soñado: ser telonero de uno de sus shows en Buenos Aires. “No lo podía creer. Se me cayó el alma al piso de la emoción”, relató el joven.

Klan y Mono Strong calientan motores antes de la Final Nacional Red Bull Batalla 2023. (Gentileza Prensa Red Bull)

La oportunidad se hará realidad el 7 de junio en el Movistar Arena, donde Mono Strong abrirá el primero de los dos conciertos agotados que marcarán el regreso de Paulo Londra a los escenarios argentinos. “Voy a tener 20 minutos en el escenario. Calculo que haré unas 7 canciones y algo de freestyle en vivo, que es lo que más disfruto”, contó, todavía asimilando lo que está por vivir.

Su repertorio incluirá temas propios de rap, trap, reggaetón y funky, todos compuestos por él mismo y producidos por dos talentos locales: Jaco y Julián, también de Carlos Paz. “Julián va a estar conmigo en Buenos Aires como DJ, tirando las pistas y haciendo los apoyos. Todo esto es muy fuerte para nosotros”, dijo con orgullo. El sueño del pibe, en modo freestyle, está a punto de cumplirse.