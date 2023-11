Tuli Acosta debutó en el Bailando 2023: hizo bailar a Luck Ra, la rompió y se emocionó hasta las lágrimas

Tuli Acosta debutó en la pista del Bailando 2023 y se llevó uno de los mejores puntajes. La bailarina es la reemplazante de Noelia Pompa, quien abandonó el certamen, y dio su primera presentación junto a Luck Ra. Junto a un equipo, los cordobeses la rompieron en la salsa de a tres.

Con nervios y con un invitado especial, Tuli pisó fuerte en la pista de Marcelo Tinelli y fue aplaudida por el jurado. La joven bailó salsa junto a su bailarín, Sandro Leone, y un invitado muy especial: su coterráneo Luck Ra, quien sólo estuvo esta gala.

Tuli Acosta y Luck Ra. Foto: @davofredes

El trío, más el coach Davo Fredes, recaudó 27 puntos con un inesperado 10 de Ángel de Brito, uno de los jurados más duros del certamen. “Bailás increíble”, destacó el periodista de espectáculos.

La joven cerró su participación muy emocionada, diciendo: “Muchas gracias por el lugar, por confiar. Espero Davo que te haya gustado y que sientas que hicimos lo que querías, estoy acá para apoyarte a vos. Es un equipo increíble”.

VIDEO: TULI ACOSTA DEBUTÓ EN EL BAILANDO 2023

QUIÉN ES TULI ACOSTA, LA CORDOBESA QUE DEBUTÓ EN EL BAILANDO

Las dos plataformas en las que más ha innovado Tuli Acosta son Twitch y Tik Tok. Sin embargo, su pasión por el baile la ha llevado a la exposición. Gracias a su talento, la influencer llegó a participar del Hip hop International en Las Vegas y Phoenix, Arizona.

Tuli Acosta

La nacida en Río Ceballos, no se quedó solo con el baile y el 15 de junio lanzó su primer EP: Crisálida, que está compuesto por cuatro tracks (Gimme More, Llueve, No soy yo Eres tú y Calor). Esto lo hizo junto a Matt Austin y los productores Lucas Murua, Brian Taylor, Mauro De Tommaso y Renzo Luca.

“Todo es un proceso, que lleve el tiempo que tenga que llevar y que se disfrute. Nunca llegamos a ser todo lo que queremos ser. Estamos siempre en constante proceso de transformación”, dijo la cantante en relación con el nombre del mini álbum, ya que hace referencia al capullo en que están encerrados los insectos mientras experimentan metamorfosis, como el caso de las mariposas.