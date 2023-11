Tuli Acosta debuta en el Bailando 2023: bailará la salsa de tres con otro reconocido artista cordobés

Tuli Acosta pisará, por primera vez, la pista del Bailando 2023 y lo hará en reemplazo de Noelia Pompa, quien dejó el certamen para volver a España. Es por eso que, la cordobesa ya compartió imágenes de los ensayos y develó quién será su compañero en la salsa de tres, el próximo ritmo de la competencia.

Días atrás, Marcelo Tinelli confirmó la noticia que provocó mucha emoción en la joven de Río Ceballos. “Desde que tengo conciencia bailo. Simplemente, la música me llevó siempre a expresarla con el cuerpo. Nació cuando yo tenía tres años”, había declarado la streamer en una entrevista.

Tuli Acosta

TULI ACOSTA DEVELÓ QUIÉN LA ACOMPAÑARÁ EN EL BAILANDO 2023

La cordobesa debutará con la salsa de tres, bajo las directivas del coach Davo Fredes y con la compañía de su bailarín, Sandro Nicolás Leone. Sin embargo, como es habitual al ritmo, se sumará por única vez una figura del mundo del espectáculo.

Tuli Acosta y Luck Ra. Foto: @davofredes

Se trata del trapero cordobés Luck Ra quien bailará con la streamer en su debut. Ambos cordobeses prometen ser una revelación del certamen.

Quién es Tuli Acosta, la cordobesa que reemplazará a Noelia Pompa en el Bailando 2023

Las dos plataformas en las que más ha innovado Tuli Acosta son Twitch y Tik Tok. Sin embargo, su pasión por el baile la ha llevado a la exposición. Gracias a su talento, la influencer llegó a participar del Hip hop International en Las Vegas y Phoenix, Arizona.

La nacida en Río Ceballos, no se quedó solo con el baile y el 15 de junio lanzó su primer EP: Crisálida, que está compuesto por cuatro tracks (Gimme More, Llueve, No soy yo Eres tú y Calor). Esto lo hizo junto a Matt Austin y los productores Lucas Murua, Brian Taylor, Mauro De Tommaso y Renzo Luca.

La joven artista presumió su cuerpazo en una selfie en sus historias de Instagram.

“Todo es un proceso, que lleve el tiempo que tenga que llevar y que se disfrute. Nunca llegamos a ser todo lo que queremos ser. Estamos siempre en constante proceso de transformación”, dijo la cantante en relación con el nombre del mini álbum, ya que hace referencia al capullo en que están encerrados los insectos mientras experimentan metamorfosis, como el caso de las mariposas.