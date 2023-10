El día que Tuli Acosta contó su acercamiento con Dios y lo que la llevó a ser streamer

Su presencia en las plataformas de streaming y el amor por el baile que quedó plasmado en sus videos en las redes sociales hicieron que Fiorella “Tuli” Acosta tenga la posibilidad de estar en el Bailando 2023. La cordobesa reveló el motivo que la llevó a ser streamer y un acercamiento que tuvo con Dios.

“Apunto a ser una artista, alguien que pueda hacer cualquier cosa que le pidas”, expresó la joven cordobesa en una entrevista con La Nación. En este sentido, aclaró que su sueño es que le digan “hacé esto” y que la gente la “conozca por hacerlo bien”.

POR QUÉ TULI ACOSTA ES STREAMER

Tuli Acosta experimentó un redescubrimiento personal durante la pandemia y se convirtió en un ícono del stream gracias a sus transmisiones. Tiene más de 570 mil seguidores en Twitch; en Instagram, 2.5 millones; en Youtube, 248 mil; en TikTok 2,8 millones; y en X, 433 mil.

Tuli Acosta se suma al Bailando en reemplazo de Noelia Pompa. Foto: Instagram

“Un streamer es básicamente alguien que prende la cámara. Podés ser gamer o simplemente charlar con la gente que te sigue, que eso es lo que yo hago, pasar tiempo desde la computadora con la gente que me sigue”, indicó Tuli sobre sus actividades en las redes.

La joven artista presumió su cuerpazo en una selfie en sus historias de Instagram.

Sobre el motivo que la motivó a probar, Acosta confesó: “Quise probar una plataforma de stream que no sabía ni lo que era, aprovechar los seguidores que tenía que no eran tantos como ahora, pero que eran un montón que me seguían por el baile”.

TULI ACOSTA Y EL DÍA QUE SE ACERCÓ A DIOS

Por otro lado, Tuli recordó el inicio de su vínculo con Dios, que surgió gracias a un encuentro revelador mientras padecía un profundo dolor en 2018. “Llegué a Dios porque le estaba reprochando que sentía que no estaba”, contextualizó.

Tuli Acosta Foto: Gentileza Instagram.

“Yo decía ‘loco, yo creo en vos, ¿qué onda?’. Estaba tan mal que le decía ‘por favor, si sos real, aparecé conmigo’. Quebré cuando me fui a la ducha a llorar, desde dentro le pedí y le dije ‘que alguien me abrace’, pero no quería a una persona”, comentó.

Con el correr de los días, según sus palabras, “me habló y me dijo que me había escuchado y me empezó a decir todo lo que había dicho. Fue muy raro, me lo dijo alguien que me crucé, que ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Me dijo ‘hija’. No hacía falta que me dijera que era Dios”.

“Yo estaba en mi casa encerrada en la pieza y vinieron unos amigos. Salí a buscar un té y cuando volví me cruzó (esa persona) y me empezó a decir ‘te escuché cuando me dijiste que querías un abrazo y que necesitabas el mío’. Y así, todo específico lo que le había pedido en la ducha y ni siquiera lo había dicho en voz alta”, dijo sorprendida Acosta.

Finalmente, sintió un calor que le permitió sanar desde dentro para afuera. “Viste que te dicen ‘ver para creer’. Yo creo que es al revés: creer y después ver”, concluyó la joven que ve la iglesia como un hospital ya que “vas cuando te sentís mal y te vas renovado”.