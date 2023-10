Bailes en TikTok e lanzamiento como cantante: quién es Tuli Acosta, la cordobesa que enamoró a Lit Killah y ahora estará en el Bailando

Tuli Acosta la rompe en Twitch y TikTok, desembarcó en estas redes sociales durante la pandemia, mostrando su talento, pero lo que la joven cordobesa no sabía era que esa sería la vidriera ideal para llegar a cumplir el sueño que tiene desde pequeña: bailar. Y ahora se conoció que la novia de Lit Killah dará el salto a la pantalla de TV al reemplazar a una figura del Bailando.

“Desde que tengo conciencia bailo. Simplemente, la música me llevó siempre a expresarla con el cuerpo. Nació cuando yo tenía tres años. Yo miraba videoclips en la tele y lo que pasaba en los canales que pasan música todo el tiempo, y yo lo que hacía era copiar lo que veía. En ese tiempo miraba siempre a Shakira”, reveló la cordobesa en una entrevista.

Tuli Acosta se suma al Bailando en reemplazo de Noelia Pompa. Foto: Instagram

En junio del 2022, Tuli tenía una comunidad de unos 2.000.000 de seguidores con quienes compartía challenges y bailes de los temas que más la vienen pegando. Hoy, si sumamos a su fandom de Instagram y TikTok, la cordobesa cuenta con más de 5.000.000 de followers. Pero a esto hay que sumar a quienes la siguen desde el 2023 por su incursión en la música.

La nacida en Río Ceballos, no se quedó solo con el baile y el 15 de junio lanzó su primer EP: Crisálida, que está compuesto por cuatro tracks (Gimme More, Llueve, No soy yo Eres tú y Calor). Esto lo hizo junto a Matt Austin y los productores Lucas Murua, Brian Taylor, Mauro De Tommaso y Renzo Luca.

“Todo es un proceso, que lleve el tiempo que tenga que llevar y que se disfrute. Nunca llegamos a ser todo lo que queremos ser. Estamos siempre en constante proceso de transformación”, dijo la cantante en relación con el nombre del mini álbum, ya que hace referencia al capullo en que están encerrados los insectos mientras experimentan metamorfosis, como el caso de las mariposas.

La joven cordobesa también contó que este proceso de composición y producción le demandó “un gran tiempo de frustraciones y alegrías”, y que “decidí lanzarlas solo cuando estuve lista y confiada en el sonido que quiero que me identifique”.

Qué tipo de música baila Tuli Acosta

Tuli Acosta practica danza desde muy chica. Ha intentado probar con varios estilos, cómo el Jazz, la música contemporánea y hasta Árabe, pero todo cambió cuando probó el Hip Hop: “Arranqué, me empezó a gustar, vi que era mucho más genuino con la comunidad del Hip hop y todo eso, entonces dije ‘este es el ambiente que quiero, el que me familiarizaba un poco más’”.

Gracias a su talento y a las ganas de poder descubrir más, la joven realizó varios viajes para poder conocer más de ese estilo musical. La influencer llegó a participar del Hip hop International en Las Vegas y Phoenix, Arizona.

Fue con la pandemia cuando se frustró su intento de vivir de la danza, pero Tuli encontró en el stream una forma de mantenerse en contacto con la gente y empezó a bailar en vivo.

Cuándo debuta Tuli Acosta en el Bailando 2023

Y todo el esfuerzo y talento de la cordobesa ahora se enfrentan a un nuevo desafío: formar parte del Bailando 2023 en reemplazo de una de sus figuras: Noelia Pompa. ¿Cuándo? Habrá que esperar dos galas para ver a Tuli junto a Marcelo Tinelli.

“Bailaré dos galas más y tengo que partir a España, pero me cuesta porque la verdad la estoy pasando bien. Igualmente, la producción ya lo sabía”, detalló Noelia a Ángel de Brito, quien detallo que el viaje “es por un tema con la visa”.

La emoción de Tuli Acosta al hablar de su relación con Lit Killah

Durante una charla con sus compañeros del programa Red Flag, emitido por Luzu TV, Tuli Acosta habló sobre su relación con Lit Killah y no pudo contener la emoción. “Siempre intentamos acomodar nuestras agendas y estar para el otro porque ambos tenemos una vida bastante a full”, señaló.

Luego, contó lo que significó que su novio la acompañe a la gala de los Premios Martín Fierro Digital 2023. “Verlo ahí conmigo, saber que estaba ahí solo por mí y darme ese lugar”, sostuvo y agregó: “Porque él está mucho más arriba”.

“Estos pequeños pasos que yo doy, por ahí pasa que yo llegué a la alfombra y lo buscaban a él, por ejemplo, y él me dice ‘amor, es tu momento’ ¿entendés? Eso me hizo emocionar”, confesó con lágrimas en los ojos. “Porque nunca tuve a alguien al lado que realmente me haga ver que lo que tengo es por mí”, agregó con la voz quebrada.

En otro pasaje de la entrevista, destacó lo valiosa que es esta relación, luego de la conflictiva separación que tuvo con el streamer tucumano Octavio “Oky” Appogh. “De hecho, Mauro (Lit) me hizo sanar tantas cosas, me han hecho creer que todo lo que tenía no lo merecía y, es la primera vez, me emociona y me siento confiada de poder decir ‘gracias’ libremente y no con una presión de que si no me tenés a mí no sos nada”, contó.