Luego de triunfar en el “Bailando por un Sueño” de “ShowMatch” junto a Hernán Piquín, Noelia Pompa logró desplegar su carrera artística y se lució como una de las mejores bailarinas de la farándula argentina. Sin embargo, en un momento decidió alejarse de los medios hasta ahora que reapareció ¡en la televisión italiana!

La bailarina se fue del país rumbo a Europa en 2016 y desde entonces se encuentra allí donde rehizo su vida y continuó con su carrera artística. Instalada en España, conoció a su pareja, David, y comparten juntos una historia de amor. Pero esta semana, la artista volvió a estar en boca de todos gracias a la viralización de su paso por el reality “Italia’s got Talent”.

Noelia Pompa vive en España desde el 2016 Foto: Instagram/noeliapompaofficial

La bailarina participó del reconocido programa de talentos y generó repercusiones de este lado del Océano Atlántico. En declaraciones a varios medios, Noelia contó cómo es su nueva vida: “Ahora estoy más abocada a la actuación. Y con el tema del baile, con lo de Got Talent Italia me tuve que poner un poco más firme de nuevo. También me han llamado para el de aquí de España, así que se van abriendo puertas”.

En España participó de la serie “Paraíso” y según las publicaciones en sus redes sociales también hizo teatro. En cuanto a la relación con su novio detalló que se conocieron en 2017 y es una de las razones por las cuales no piensa en volver a la Argentina.

“Parte de la decisión de quedarme es porque en 2017 conocí a mi pareja y estamos muy bien. Empiezan a pasar cosas que se combinan para poder quedarme, como trabajo y armar un futuro con proyectos”, reconoció. Y si bien aseguró que a su pareja no le gusta mucho la exposición, reveló que es oriundo de Madrid, España.

Noelia Pompa y su novio David Foto: Instagram/noeliapompaofficial

“Es ermitaño, le gusta el campo, alejarse de todo lo que es la movida céntrica. Eso me da muchísima paz. No estoy en busca de nada, pero estoy enamorada”, reconoció. Y habló también de cómo pasaron la cuarentena por el coronavirus: “El confinamiento nos tocó en la sierra así que sin dudas fue otro punto de vista el que tuvimos nosotros porque conectamos con la naturaleza y cosas que estos buscando, como la espiritualidad y cosas que se van encaminando”.