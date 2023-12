Tuli Acosta, lapidaria con el topless Romina Uhrig en el Bailando 2023

La cordobesa Tuli Acosta irrumpió en el certamen Bailando 2023 y no pasó desapercibida desde su arribo. En las últimas horas, fue lapidaria con la coreografía de reggaetón de Romina Uhrig, que terminó con un jugado topless.

La joven influencer habló desde la sala de streaming del programa conducido por Marcelo Tinelii y confesó que no vio el acto en la pista en vivo, sino por internet. Luego, aseveró que lo de Romina fue “algo que verías tipo Old School (vieja escuela)”.

Romina tiene 34 años y es la esposa del intendente de Moreno

En este sentido, Acosta explicó que el baile le recordó a “el Bailando de antes” y no significó “nada nuevo” para la competencia. Sin embargo, dejó lugar para las apreciaciones personales de cada integrante del jurado y demás televidentes.

“Que esté bien o mal ya es criterio de cada uno. Personalmente, no me gustó porque a mí me incomodan esas cosas. No puedo terminar de disfrutarlo porque inconscientemente saco la mirada”, concluyó entre risas Tuli Acosta.

EL BAILE DE ROMINA UHRIG QUE CAUSÓ FUROR EN EL BAILANDO 2023

El baile causó furor por la sensualidad y los arriesgados pasos hot que terminó con caricias y besos entre la exGran Hermano y su bailarín, y entre ella y Sol 1 al ritmo de la canción “420″ de Emilia.

La participante del Bailando 2023 causó polémica con su baile y el jurado se mostró dividido entre la coreografía al borde de la censura de la famosa. Al terminar la coreografía, Romina se metió en una bañera, se sacó el corpiño y posó junto a sus compañeros acariciándoles los pechos y tirándole pintura rosa.